MasterChef Celebrity México 2022. ¿Quién es el eliminado hoy 16 de octubre de 2022?

MasterChef Celebrity México 2022 cada vez se va poniendo mejor, los retos aumentan su dificultad y poco a poco la cocina más famosa de nuestro país se va quedando únicamente con los mejores chefs.

La competencia sin duda se ha vuelto más reñida y el jurado también ha aumentado sus exigencias, pues no solo cuenta el sabor sino también la presentación, organización, limpieza y forma de hacer las cosas, por lo que el estrés y presión para los participantes también va aumentando. De acuerdo con varias cuentas de spoilers, ya podríamos saber quién es el eliminado hoy en MasterChef Celebrity México 2022. Aquí los detalles.

¿Qué pasará hoy domingo en MasterChef Celebrity México 2022?

Tal y como se muestra en el avance de este domingo, ya no existe margen de error y los participantes saben que cada vez está más cerca la gran final, la competencia es más cerrada y conforme pasa el tiempo se va perfilando el posible ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México.

Arturo López Gavito incluso asegura que este domingo la cocina luce diferente, por su parte, Ricardo Peralta mejor conocido como "La loba", dice que ya no tiene amigos dentro de la competencia y que ahora se van a dar cuenta de quién es el "verdadero villano" de esta edición del reality de TV Azteca.

Asimismo, Margarita la diosa de la cumbia afirma que "correrá sangre", sin embargo, en una parte del vídeo se muestra como los tres chefs, JoseRa, Pablo Albuerne, y Betty Vázquez, le gritan fuertemente a la cantante colombiana por algún error que tiene a la hora de cocina, que tal parece que es muy grave porque no sólo lo hace enfrente de todos sus compañeros, sino que el tono de voz es muy alto.

Cabe mencionar que esta noche en MasterChef Celebrity México 2022 habrá invitados especiales por ejemplo Miriam Montemayor, ganadora de La Academia primera generación; Naty, ganadora de MasterChef Celebrity Junior; Mati Álvarez, atleta y multicampeona de Exatlón México y Sofía Aragón, modelo mexicana y conductora.

MasterChef Celebrity México 2022. Eliminado hoy domingo 16 de octubre

De acuerdo con la información filtrada en sitios de internet y redes sociales, el eliminado hoy en MasterChef Celebrity México 2022 sería Macky González; esta sería la segunda vez que la atleta de Exatlón México "sale", pues la semana pasada ella era quién debía abandonar la cocina pero el actor Pedro Moreno le cedió su lugar debido a un problema de salud por el que tuvo que salir del concurso.

Sin embargo, otras cuentas de spoilers aseguran que el participante eliminado hoy en MasterChef Celebrity México 2022 es Karla Sofía Gascón, pues además de que al público no le agrada mucho, aparentemente tendría uno de los peores platillos en la competencia, lo que la llevaría al reto de eliminación y no lograría salvarse. Cabe mencionar que por ahora, todo es una simple especulación y no hay nada seguro, por lo que tendremos qué esperar a ver qué pasa en el capítulo de hoy en MasterChef México.

¿Qué participantes continúan en MasterChef Celebrity México 2022?

Los participantes de MasterChef Celebrity México 2022 están mezclados entre actores, conductores, deportistas, músicos, cantantes y youtubers. Aquí la lista completa:

Margarita La Diosa de la Cumbia (Cantante)

Talina Fernández (Conductora)

Carlos Eduardo Rico (Comediante)

Lorena Herrera (Actriz)

Alejandra Toussaint (Actriz)

Marcelo Lara (Músico)

Mauricio Mancera (Conductor)

Alejandra Ávalos (Cantante)

Ricardo Peralta (Youtuber)

Karla Sofía Gascón (Actriz)

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity México 2022 EN VIVO?

Este domingo 16 de octubre de 2022 podrás ver MasterChef Celebrity México 2022 a las 8:00 pm (hora del centro de México) por Azteca UNO, por lo que se puede ver desde televisión abierta.

Asimismo, puedes ver esta edición de MasterChef México en el sitio web de TV Azteca y en el canal de YouTube oficial en el publican los capítulos completos unas horas después de que se transmitió.