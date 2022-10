CIUDAD DE MÉXICO.— Yuri no pudo contener las lágrimas al recordar cuando se enteró de que tenía un tumor cancerígeno en el intestino. La cantante reveló que hace unos meses, en una revisión médica le encontraron un tumor en la apéndice que era cancerígeno.

Yuri revela que le detectaron un tumor cancerígeno, llora al recordarlo

En una conferencia de prensa, la protagonista de la telenovela "Volver a empezar" contó como al realizarse una revisión de la disautonomía, le hallaron un tumor en la apéndice, el cual de inmediato analizaron y desgraciadamente era cancerígeno

Ante el hallazgo, de inmediato la sometieron a una operación que le salvó la vida en 2021 para quitarle el tumor.

“Yo estaba como en un desierto donde me sentía a morir, me detectaron un tumor de cáncer en el intestino cuando me sacaron el apéndice, y Dios me salvó porque estaba encapsulado”, afirmó Yuri.

Asimismo, la cantante indicó que sus problemas de salud se remontan a dos años atrás, cuando le confirmaron que su vesícula estaba trabajando al 30% y ya no le servía. Pero en aquel momento no pudo ser intervenida porque se contagió de Covid-19, enfermedad que le dejó secuelas como la disautonomía y alopecia.

Yuri finalmente fue operada hasta 2021, cuando el especialista encontró el tumor cancerígeno en una revisión de rutina.

“Al doctor se le ocurrió pasar una camarita por todos mis órganos y, cuando llegó al intestino, encontró una bolita de un centímetro y tantos y me la sacaron en ese momento, era un cáncer agresivo, pero estaba encapsulado”, explicó la interprete de "El Apagón".

Mientras se limpiaba las lágrimas, Yuri añadió que tras pasar por ese momento, se dijo a sí misma que no sólo vino a este mundo a “entretener gente”.

¿Yuri aún tiene disautonomía?

La cantante de temas como “Maldita primavera” y “Detrás de mi ventana” también hablo de los otros problemas de salud que todavía no supera, entre ellos la disautonomía, que ocurre cuando hay un mal funcionamiento en el sistema nervioso autónomo.

“Es una enfermedad superfuerte, no toda la gente sabe vivir con ella, no estuve muy contenta; cuando estás enferma y te enfermas y te enfermas, te hartas y, sobre todo, ver a mi hija preocupada por las ansiedades y los ataques de pánico fueron terribles, estar en una cama postrada, yo no soy así”, detalló Yuri.

Sin embargo, ahora la cantante ya se encuentra mejor y por ello es que después de cinco años regresa al escenario con 'Euphoria Tour' 2022, un nuevo y mejorado show según lo prometido por ella.

Cabe destacar que en una entrevista exclusiva con la periodista Magüicha, Yuri también habló de su operación de la vesícula y sobre el tumor cancerígeno en el intestino.

“Me encontraron un tumor canceroso en el intestino, me lo extirparon gracias a Dios no me dieron quimios … me dijo el doctor si tú no hubieras venido te tengo que cortar la mitad del intestino y a lo mejor hasta metástasis”, explicó la cantante.