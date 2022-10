Macky González arremete contra MasterChef Celebrity México: 'los chefs déspotas no deben existir'

Macky González, participante de MasterChef Celebrity México 2022, fue eliminada del reality tras varias polémicas con los chefs del programa, y aunque hubo momentos que dejó ver sus conocimientos culinarios, fueron más aquellos en los que recibió fuertes críticas y, aunque ella las debatía, los jueces del programa se mantenían firmes en su opinión.

Ahora, tras convertirse en una de las integrantes más controversiales dentro de la competencia, Macky González, exparticipante de Exatlón México, exhibió las "injusticias" que vivió dentro del reality y arremetió contra los chefs respecto a su forma de explicar y decir las cosas. Esto fue lo que dijo.

Macky González explota contra chefs de MasterChef Celebrity México 2022

A través de una entrevista para el canal de Youtube de Carlos ‘Chicken’ Muñoz, Macky González reveló que estar en MasterChef Celebrity México le permitió conectar de otra manera con sus seguidores, pues comentó que mostró una parte vulnerable de ella y que, contrario al deporte, a la hora de cocinar se sentía aterrada.

Sin embargo, una de las cuestiones que marcó a Macky dentro del programa fue su complicada relación con los chefs: JoseRa, Betty Vázquez y Pablo Albuerne, pues en la mayoría de las ocasiones había roces y fuertes discusiones entre ellos. Ante esto, la deportista confesó que el papel de ellos como "coaches" dejó mucho que desear, pues está en contra de que existan las personas déspotas y mandonas como lo fueron ellos, pues como personas todos merecen respeto y vocación para explicar su "materia".

“Yo en lo que no estoy de acuerdo (son) estos chefs déspotas, mandones, no deberían de existir… Ese tipo de figura como de líder ya no cabe en este siglo, creo que debemos de dejar de justificar ‘ay, es que ellos son así porque son chefs’, o sea, un chef al igual que un maestro, un director tiene que tener algo básico que es el respeto y tener la vocación para explicar su materia”.

Por otro lado, Macky González exhibió que en definitiva no logró conectar con los jueces de MasterChef pues ella esperaba una mejor retroalimentación de su parte y no sólo críticas destructivas sin un fundamento que la ayude a mejorar. La atleta afirmó que ella "aguanta" los regaños siempre y cuando le expliquen el por qué y qué le faltó.

“Algo con lo que nunca hice clic con ellos es que, ok me regañaban, perfecto, yo te juro que aguanto… Pero que no me hayan como encausado a explicarme como se podía manejar mejor una técnica, lo que sea, eso es lo que no me llevo así del programa, eso es lo que me faltó”.

Macky González exhibe las "injusticias" que vivió en MasterChef Celebrity México 2022

Asimismo, la integrante del equipo azul de Exatlón México, confesó que sí hubieron fuertes peleas de ella con los jueces del programa, pues asegura que todo está relacionado con un tema generacional, ya que ella no es de las que "agachan la cabeza" y no solo porque tiene enfrente a alguien de "autoridad" va a evitar cuestionar las cosas; por el contrario, Macky González comentó que, al igual que sus compañeros, tenía derecho a recibir una retroalimentación y que los chefs probaran su comida.

“Este programa a mí me encanto, porque se vieron claramente las dos generaciones, yo ya no pertenezco a esa generación de agachados, de ‘ay, porque es la autoridad, no le puedo decir nada’, ni madr**. Si es la autoridad y tiene que darme una retroalimentación... yo estaba en mi derecho, al igual que todos los otros platillos, no estaba pidiéndole algo surrealista”. comentó Macky González

Para finalizar, Macky confesó que lo que los usuarios ven en televisión cada domingo no se acerca ni un poco a lo que en realidad se vivió dentro del foro, pues al momento de expresar sus inconformidades, los chefs presuntamente la querían callar porque a ellos no se les puede decir nada; ante esto, una persona de la producción tuvo que intervenir para que ella tuviera "derecho" a preguntar y cuestionar a los jueces de MasterChef Celebrity México 2022.

“Las cosas que ustedes vieron en la tele son un pequeño pedazo de todo lo que pasaba, o sea, de verdad no se pueden imaginar la gente que tuvo que intervenir, porque no, no se les podía decir nada y llegó una persona a decir ‘Macky tiene derecho a hablar’, o sea a mí me querían callar, ¿cómo por?, todas esas cosas no las pasaron”.

Las peleas de Macky González en MasterChef Celebrity México 2022

La realidad es que fueron varias las peleas o polémicas de Macky González en MasterChef Celebrity México 2022, sin embargo, una de las más controversiales fue cuando "obligó" al chef Pablo Albuerne a probar una salsa que había hecho dentro de su platillo.

Pablo Albuerne decidió no probarla porque al parecer el alacrán no estaba bien trabajado para que el veneno no apareciera en el platillo.

“Si yo probé su platillo, también pruebe lo nuestro, porque le juro que sí disolví bien las patas, no lo queremos envenenar”, dijo la atleta.

Ante esto, el chef JoseRa le hizo ver que era una falta de respeto obligar a un comensal a probar su platillo, sobretodo si no estaba bien preparado.

Sin embargo, las discusiones para Macky no terminaron ahí, pues también tuvo una fuerte pelea con la chef Betty Vázquez por supuestamente no tomarla en cuenta y solo dirigirse a los chefs JoseRa y Pablo Albuerne. En esa ocasión, la chef decidió no probar lo que había cocinado.

"Siempre hablas de los dos jueces, como si yo fuera invisible. Atención: Yo también soy juez y parece que usted, solamente ve a los dos señores. El plato aquí está, hoy yo no critico" dijo Betty

Otra de las peleas de Macky González en MasterChef Celebrity México fue de nueva cuenta con el "gypsy chef" Pablo Albuerne, luego de que tanto a ella como a su equipo les mostraran evidencias de que presuntamente habían hecho trampa y no merecían subir al balcón. Ante esto, la exparticipante de Exatlón México se puso a cuestionar al chef y lo hizo enojar, pues estaba poniendo en duda su trabajo.

“Hay una sensación como que es un ataque personal y nos estamos sacando cosas de la manga, estás poniendo en duda mi trabajo o que yo estoy mintiendo para meterte en un lío... Me estoy cabreando porque realmente me estás acusando de algo que es grave”, dijo molesto el chef español.

En otras ocasiones, la chef Betty de nueva cuenta le llamó la atención a Macky por no hacerle caso e incluso, la atleta tuvo un ligero roce con Karla Sofía Gascón luego de que llamara "cacharro" al molcajete, instrumento básico de la gastronomía mexicana. Ella cuestionó cómo es que se atrevía a llamarle así cuando era parte de las tradiciones y cultura de México.

Por otro lado, tras las fuertes declaraciones de Macky González sobre su experiencia con los chefs en MasterChef Celebrity México, ninguno de los jueces se ha pronunciado al respecto. En redes sociales, hay quienes apoyan a Macky mientras que otros aseguran que es engreída y que solo quiere llamar la atención.