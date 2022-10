¿Qué le pasó a Anahí en la cara? La critican por drástico cambio (VÍDEO)

Anahí hizo oficial su regreso a la música luego de que anunciara su colaboración con Juan Gabriel y aunque se le notó visiblemente emocionada por esta nueva versión de "Déjame vivir", los internautas hicieron hincapié en que algo "extraño" se había hecho en su cara y la están criticando fuertemente.

Pese a que Anahí no ha dado ninguna declaración al respecto, es evidente que su rostro luce muy diferente y aunque no se sabe si se realizó algún procedimiento estético o simplemente abusó del maquillaje, los comentarios sobre su apariencia no terminan. Así es como se ve Anahí actualmente.

¿Qué le pasó a Anahí en la cara? La critican por drástico cambio

Anahí hizo una transmisión en vivo para hablar sobre este nuevo tema que además de ser su regreso a la música tras varios años de dedicarse a su familia, también está volviendo a conectar con sus fans quienes desde hace mucho esperaban que esto sucediera y aunque aún guardan la esperanza para un "comeback" de Rebelde, esto podría ser el inicio de algo muy bueno que se podría esperar en el futuro.

Sin embargo, ante los miles de seguidores con los que estaba platicando sobre su carrera, su vida, y el estreno de su colaboración con Juan Gabriel, la realidad es que muchos internautas comenzaron a criticarla por lucir extraña, pues su cara no era la misma y se veía diferente, como si se hubiera hecho o puesto algo.

“Mi nombre es Anahi Colucci Puente” pic.twitter.com/5rY4FMws51 — gabriela¹³ (@portillaercel) October 28, 2022

En los comentarios afirmaban que era "artificial" ya que se había inyectado de más los labios y además algo se había hecho en el área de las mejillas, por lo que se "deformó" la cara, según sus seguidores.

Fanáticos de Anahí la defienden por cambios en su cara

Ante las miles de criticas que estaba recibiendo por cómo luce actualmente, los fanáticos y seguidores de Anahí la defendieron a capa y espada asegurando que quizá era algún filtro de la cámara, abusó del maquillaje o simplemente estaba desde un mal ángulo; incluso explicaron que fue precisamente por el maquillaje que su nariz luce más pequeña y que el labial que utilizó hacía que se notaran más grandes sus labios.

Cabe mencionar que luego de que finalizó su transmisión, Anahí dejó el vídeo en su cuenta de Instagram por unos minutos pero luego tomó la decisión de borrarlo, por lo que aparentemente las críticas y comentarios sobre lo que le pasó en su cara sí le habrían afectado.