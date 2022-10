CIUDAD DE MÉXICO.— Consuelo Duval una vez más sorprendió al contar uno de los tantos momentos incómodos que ha pasado debido a su peculiar sentido del humor. La actriz, quien tiene varios años de carrera artística, compartió una vivencia de la que muchos pensarían, nadie no se hubiera atrevido a contar, pero como ella se ha caracterizado por ser muy sincera, la relató con lujo de detalles.

Consuelo Duval confiesa que se orinó encima de un actor

En una reciente emisión del programa "Netas Divinas", las presentadoras tuvieron de invitada a Roxana Castellanos, quien recordó las ocasiones en las que Consuelo Duval se ha orinado a causa de las carcajadas que soltaba, fuer así como se reveló que una vez lo hizo encima de Ari Telch.

En el vídeo publicado en las redes sociales del programa se muestra como Roxana inicia contando que una vez la actriz de "La familia P.Luche" se hizo pipí encima del exesposo de Ninel Conde mientras se encontraban en el escenario presentando una puesta en escena: “Se le hizo arriba a Ari Telch, estaban desnudos, en la obra de teatro”.

Tras el comentario de la conductora de "¡Cuéntamelo Ya!", Consuelo confesó cómo ocurrió este bochornoso momento.

“Había una cena en la ‘Cuatro XXXX’ donde estábamos completamente encuerados, pero había sábanas de por medios, entonces entraba una canción que me acuerdo perfecto que iba ‘ta ra ta ta’”, inició relatando la también comediante.

“Entonces hacíamos como una coreografía, de que estábamos cuchiplanchando y entonces en ese momento quién sabe qué me dijo y le dije: ‘no me hagas reír’, pero le saqué los ojos y le dije: ‘No, Ari, me voy hacer pipí’”, detalló la presentadora de El Retador 2022.

Y la actriz cumplió su advertencia, pues no pudo aguantarse y terminó orinando al actor. Como no le quedó de otra, tuvo que limpiarlo con las cobijas que tenía a un lado, mientras seguían actuando: “Entonces con la sábana le limpiaba toda su panza peluda”, finalizó la conductora.

Roxana Castellanos nuevamente intervino para señalar que se hizo amiga de Consuelo hace poco más de 30 años y desde entonces la conductora tiene la costumbre de orinarse de la risa en su presencia.

“Hace 31 años, en el teatro, cuando hacíamos la Bella y la Bestia, ella era la reina y yo era de las hadas, entonces llegábamos las hadas y le dábamos la princesita. Entonces nos pusimos aquí (en las axilas) unas brochas de maquillaje, y yo le hice así (se la mostró), ahí fue su primer chisquete y la conozco muchas en la calle”, mencionó la también actriz.

Cabe destacar que el mismo Ari Telch ya había contado este bochornoso momento hace aproximadamente tres años en el programa de "Montse & Joe" conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.