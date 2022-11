Exatlón México. Revelan la razón por la que el programa sería cancelado

Exatlón México es uno de los programas favoritos en la televisión mexicana, pues el reality ha logrado reunir a lo mejor del deporte mexicano en un solo lugar.

Hace apenas unas semanas, el programa conducido por Antonio Rosique inició su sexta temporada tras terminar el All Star, sin embargo, aunque los usuarios se quejaban porque ya no querían ver a Mati Álvarez, Heliud Pulido, Cassandra Ascencio, Pato Araujo, porque "eran los mismos de siempre", al parecer los extrañan más que nunca, ya que afirman que los participantes de esta edición no aportan nada al programa e incluso lo tachan de aburrido.

Rumores indican que la audiencia de Exatlón México ha bajado mucho desde la última temporada, y aunque aún no hay nada confirmado, todo podría indicar que el reality de competencia sería cancelado. Esto se sabe.

¿Por qué Exatlón México sería cancelado?

Fue a través del canal de Youtube, Mago Cósmico, el cual se dedica a dar spoilers del programa, donde se reveló que Exatlón México sería cancelado de manera definitiva. ¿La razón? El bajo raiting del público, pues esta temporada no ha gustado para nada y ha sido muy criticada por los usuarios y fieles seguidores del reality.

Entre los comentarios hay quienes afirman que todo ya se volvió show y actuación, que ya no hay un verdadero sentido de competencia y que en este momento no hay ningún atleta que se acerque a los anteriores, pues últimamente el programa ha sido más comentado por sus polémicas que por el nivel y rendimiento de los mismos atletas.

De acuerdo con Mago Cósmico, es muy probable que en diciembre se lleve a cabo la final de Exatlón México en su sextra temporada, sin embargo, no todo es malo, pues TV Azteca junto con la producción del programa estarían buscando iniciar una nueva edición de Exatlón México All Star con campeones de temporadas pasadas.

Aunque cabe mencionar que también hay rumores del regreso de Survivor México, igual con una edición All Star, pues hay quienes aseguran que la televisora necesita dejar descansar el formato de exatlón un buen tiempo para que la gente "lo extrañe"; además, TV Azteca también estaría en la búsqueda de nuevas opciones y alternativas para reavivar su audiencia.