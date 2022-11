Geraldine Bazán confiesa si regresaría con Gabriel Soto; Irina Baeva ''reacciona'' (VÍDEO)

Tras la polémica que hay entre la supuesta ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva, ahora ha sido cuestionada Geraldine Bazán, la expareja del actor, respecto a su separación.

Cabe mencionar que hace unos días, cuando recién estaba toda la polémica de la infidelidad de Gabriel Soto y su separación con la reconocida actriz, la hija más pequeña de la pareja le pidió a Santa Claus que sus papás volvieran a estar juntos, a lo que ella reveló que un divorcio también es complejo para los niños, sin embargo agregó que ahora ambas tienen una excelente relación con su papá y entienden a la perfección la dinámica.

Ahora, Geraldine Bazán ha confesado si estaría dispuesta a darse otra oportunidad con Gabriel Soto, y aunque su respuesta fue tajante, Irina Baeva, decidió reaparecer y "reaccionar" a dichas declaraciones. Aquí los detalles.

Fue este martes en un evento en el que reconocieron su trayectoria que Geraldine Bazán fue cuestionada por los medios de comunicación, acerca de la supuesta ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto. Cabe recordar que la actriz y conductora rusa fue señalada como la tercera en discordia entre ambos famosos y que incluso hizo de todo para lograr su cometido, que era su divorcio.

Ahora, durante el encuentro que tuvo con la prensa, Geraldine Bazán reveló de manera seria y tajante lo que piensa al respecto y aclaró si regresaría con Gabriel Soto o no.

"Yo no sé nada chicos... Ese es un tema que no tiene nada que ver conmigo, entonces creo que no tiene caso que hable, porque aparte no me compete y no tengo nada que decir”, precisó.