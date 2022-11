Alejandro Sanz se prepara para su viaje a México

CIUDAD DE MÉXICO.— A veces, no importa qué tanta fama se haya alcanzado en el mundo de la música, la musa inspiradora se ausenta... ¡y hay que lidiar con ello!

Alejandro Sanz ya pasó por eso, lo superó y por ello ahora se reporta listo y emocionado de iniciar en México, en febrero próximo, un tramo más de su gira “Sanz en Vivo”.

“Volver a México a una gira... ¡imagínate para mí lo que significa..! Es un momento bello, es un momento de triunfo, de la constancia, del esfuerzo y con muchísimas ganas de ver al público mexicano”, cuenta en videocharla desde Madrid para el periódico Reforma.

Precisamente, el pasado 3 de noviembre, el cantautor posteó un mensaje que puso en guardia a sus más de 19 millones de seguidores en Twitter: “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada... Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Sólo quería compartirlo”.

Fue tendencia porque miles de cibernautas reaccionaron preocupados, temiendo que el artista estuviera pasando por una dificultad mayor.

“A veces, en todo el proceso creativo, siempre existen momentos en los que realmente no encuentras la inspiración suficiente para trabajar. Parece como que ya lo has hecho todo. Empiezas como agotarte un poco de tu profesión. Hay momentos en los que te da un poco para abajo.

“Pero he sentido de nuevo la llamada de la música, aunque parezca un clichetazo. De nuevo he empezado a escribir mis cosas, he empezado a juntar frases, ideas de canciones, a grabar algunas estrofas cantadas y estoy terminando de montar mi estudio. Entonces, tengo unas ganas locas de volverme a meter al estudio y grabar, pero también de subirme a un escenario”, comparte Sanz.

Hasta ahora, la gira tiene 12 fechas confirmadas, entre ellas cuatro Auditorio Nacionale (9 y 10 de febrero, y 9 y 10 de marzo) dos Auditorio Citibanamex en Monterrey (16 y 17 de febrero) y dos Auditorio Telmex (3 y 4 de marzo).

El artista vendedor de más de 25 millones de discos y ganador de 24 Grammy Latino explica que ese pequeño devaneo fue producto que de después de dos años de encierro por la pandemia de Covid-19 salió con todo de gira a Estados Unidos, luego por Centroamérica y España, al grado de agotarse muy pronto.

“Pero cuando me pongo a pensarlo de verdad, digo: ‘Si tengo uno de los mejores trabajos que se pueden tener en el mundo’”.

Para sus conciertos, explica la estrella de 53 años, por supuesto que incluirá varios de sus grandes éxitos, aunque el cuerpo artístico será su más reciente producción: Sanz.

El cantante español asume que habrá una memoria visual de su paso por México y si bien no tiene nada planeado, Sanz no descarta sorprender con algún contenido especial, porque, si bien tiene el espectáculo muy bien montado, el duende que ahora lo tiene con ganas de grabar algo nuevo, puede hacerse presente.

“Hay que estar siempre muy alerta en la música. A mí siempre me gusta innovar, siempre he hecho cosas diferentes... hay que estar siempre ahí”, resalta.