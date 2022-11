Andrés García explota contra su hijo Leonardo García: ''Tú no eres de mi familia'' (VÍDEO)

Andrés García sigue delicado de salud y ahora, además de estar pasando por un momento complicado a nivel anímico, la polémica se desató luego de que su hijo, el actor Leonardo García, acusara a Margarita Portillo de prohibirle ver a su padre y de no cuidarlo como debería.

Ante esto, el actor ya respondió y reveló que Leonardo es un "gorrón" que nunca paga nada; además le pidió que dejara de molestarlo, pues ya ni siquiera lo consideraba como alguien de su familia. Esto fue lo que pasó.

¿Cuál es el estado de salud de Andrés García?

Casi sin poder hablar es como se encuentra Andrés García, el actor de 81 años se recupera de una neumonía luego de que en días pasados regresó al hospital, donde al aplicarle un antidoping a petición de su esposo Margarita Portillo, los resultados arrojaron que el histrión había consumido cocaína.

Margarita acudió a su llamada de auxilio, y detalló que encontró en un mal estado a su esposo, sin poder articular palabras, por lo que se lo llevó a su casa, pero al no estar oxigenando correctamente lo llevó al hospital.

#24Nov | uD83DuDE14 El actor Andrés García, en grave estado de salud.



“Está muy desmejorado, apenas puede hablar por el oxígeno. Andrés está muy delicado de salud, pero estable", admitió su esposa, Margarita Portillo.



García padece neumonía, cirrosis y anemia y otas enfermedades. pic.twitter.com/XO3PssBo8q — PublinMagazine (@publinmagazine) November 24, 2022

Andrés García explota contra Leonardo García; lo llama mentiroso

Andrés García está siendo cuidado por su esposa Margarita y por su hermana Rosamaría García, quien en entrevista con "De primera mano", defendió a Portillo, y aseguró que gracias a ella su hermano sigue vivo, asimismo reveló que el estado de salud de su hermano es delicado pero estable:

"Sí está delicado pero está estable, le vino una neumonía, por eso ha recaído, acá está muy cuidado, tiene oxígeno, un enfermero".

Sobre la relación entre Andrés García y sus hijos, reconoció que es complicada, pero a pesar de ello, de ambas partes existe cariño y amor.

En "De primera mano", transmitieron un video en el que Andrés García le envía un mensaje a su hijo Leonardo, a quien califica de mentiroso; le pide que se mantenga al margen de "su familia".

"Mi hijo Leonardo es el que nunca ha ayudado en nada; no paga una comida de nadie jamás; Leonado, ya cállate la pu** boca, deja de hablar pen*** y mentiras, que no has ayudado nada a nadie, todo mundo ha ayudado más que tú; el hijo de Margarita me ha cuidado; un consejo, deja de chi***, no te metas con mi familia.. tú ya no eres de mi familia", señala Andrés desde la cama y con oxígeno.

Margarita ha expresado en televisión que a pesar de que es difícil lidiar con Andrés García, por su difícil carácter, no dejará de hacer lo que esté en sus manos para que el exgalán del cine mexicano esté bien.

Actualmente Andrés García se encuentra en la casa de la que ha sido su esposa por 22 años, y desde ahí respondió al comunicado que dio a conocer su hijo.

Leonardo García acusa a la esposa de Andrés García de tenerlo "secuestrado"

Leonardo García, uno de los hijos de Andrés García, acusó a Margarita Portillo de no cuidar bien a su padre, ser la responsable de su deterioro de salud y negarle la entrada cuando va a visitarlo.

"Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo", escribió.

Leonardo aseguró que se entera de su padre gracias a lo que se da a conocer en programas de televisión, en los cuales Margarita expone a Andrés y de esta manera daña si integridad e imagen.

"La única información que esporádicamente obtenemos acceso es la que esta persona hace pública en medios de comunicación, exponiéndolo de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen, y eso como familia nos duele y lastima".

Detalló que un médico certificado determinó que el deterioro de su padre se debe a un descuido humano, por lo que puso en duda las buenas intenciones de Portillo y del hijo de ésta, Andrés:

"No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir", sentenció.