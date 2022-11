Salomé Gil, de hostess o estrella del entretenimiento para adultos

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Sin rodeos, la colombiana Salomé Gil acepta que entró en la industria del entrenamiento para adultos un tanto para solventar sus gastos y otro tanto por admiración. "La necesidad me llevo por el camino del 'mal', la verdad… Pero me fui envolviendo en el mundo del entretenimiento para adultos, me empapé, literalmente, y me encantó", cuenta esta belleza nacida en Medellín.

De hecho, fue en México, de mano de la productora SexMex donde hizo sus pininos en esa industria. "Hace tres años llegué a México y trabajaba como hostess en un restaurante en Monterrey, Nuevo León. Allá, una amiga que estaba metida en el mundo "nopor" me ayudó a meterme y ahí me quedé con gusto", platica Gil.

"Siempre he sido una persona de mente abierta, no estoy en contra de nada. Ya admiraba mucho a las chicas que trabajan en el medio porque me parece que son mujeres que tienen mucha berraquía", explica usando ese término que en su país lo mismo connota excitación sexual que describe a una persona talentosa y aguerrida.

Ahora, mediante sus cuentas de OnlyFans y sus escenas con SexMex, Salomé explota toda su sensualidad. "El sexo significa sacar lo más sensual, hacer sentir y que me hagan sentir bien en el momento de la acción".