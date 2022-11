¿Gabriel Soto e Irina Baeva sí terminaron? Televisa les prohibiría decirlo

Gabriel Soto e Irina Baeva aparentemente sí terminaron y es que desde hace unos meses los rumores de una presunta separación encendieron la alarmas entre los seguidores de la pareja debido a una supuesta infidelidad del actor con su exnovia, Martha Julia.

Gabriel Soto e Irina Baeva se encuentran comprometidos y en los preparativos de su boda, la cual se ha venido retrasando por diferentes temas, el primero fue la pandemia por covid-19 y el más reciente, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la familia de la actriz, se encuentra en su país natal y por ahora no pueden salir de ahí.

Sin embargo, hace unos días, se reveló que los actores ya no están juntos y que presuntamente no pueden decirlo públicamente debido a condiciones de Televisa. Asimismo, un reconocido productor habría confirmado la noticia sin querer. Esto es lo que se sabe.

¿Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron? Televisa les prohibiría decirlo

Tras varias semanas de incertidumbre sobre lo que estaría pasando con la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva, fue la actriz quien en un breve encuentro con los medios negó los rumores de infidelidad por parte del actor y también de ella; afirmó que simplemente cada uno estaba enfocado en temas laborales y por eso no habían podido estar juntos como antes.

Irina confirmó que los planes de boda con Gabriel Soto continúan y que todo entre ellos estaba bien; asimismo, pidió a sus seguidores hacerle caso a sus propias declaraciones y que no se dejen llevar por los chismes de la prensa.

“Estamos bien, todo en orden, Gabriel está grabando muchísimo y entonces no hemos podido compartir mucho, por cuestión de trabajo, pero estamos bien”

Sin embargo, fue el programa Chisme No Like quien aseguró que Gabriel Soto e Irina Baeva sí terminaron pero Televisa prohíbe particularmente al exesposo de Geraldine Bazán confirmar la noticia o dar más declaraciones del tema, pues están a unas semanas del estreno de su nueva telenovela "Mi destino es amarte" y no quieren que la polémica por su separación "manche" la nueva producción de la televisora de San Ángel.

“Él está trabajando como empleado de Televisa y le dijeron: ‘no molestes más con tu noviecita, la boda y todo eso’. Y por eso se callaron la boca. Y ella pues se está paseando por Qatar”, comentó Ceriani.

Irina Baeva se encuentra en Qatar debido a que formará parte de la producción de Televisa que estará presente en la transmisión de la Copa del Mundo 2022.

Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron, periodista confirma

Alex Kaffie reveló a través de "El Heraldo" que Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron su relación y confesó que la ruptura no es reciente y que por el contrario tiene ya varios meses.

El motivo por el que ninguno de los actores ha confirmado su rompimiento es precisamente por el estreno de la novela de Soto "Mi camino es amarte". Por otro lado, incluso comentó que fue Gabriel Soto quien tomó la decisión de cancelar la boda y que la "romántica" bienvenida que le dio a la actriz desde su llegada a Qatar fue pura "coreografía".

Productor de Televisa "revela" por error truene de Gabriel Soto e Irina Baeva

Fue precisamente el productor Nicandro Díaz, quien trabaja con Gabriel Soto en su nueva novela, el que habló sobre la relación que mantiene el actor con Irina Baeva.

Y es que aunque reveló que está muy contento de trabajar con Gabriel, fue cuestionado sobre si estaría presente en la boda y si quería ser padrino de algo. Su respuesta fue la que dejó en "shock" a los reporteros y seguidores de la pareja, pues pensaba que ya no estaban juntos y que su compromiso se había cancelado.

“¿Cuál boda? Yo pensé que ya no andaban, la verdad es que no he hablado con él de eso, a mi no me ha invitado”.

Después de su polémica declaración, trató de remediar lo que había dicho y aseguró que había visto un encabezado en una revista en la que afirmaban que ya Gabriel Soto e Irina Baeva sí terminaron, pero comentó que ni él no habla de esos temas con el ex de Geraldine Bazán.

“Porque vi un encabezado en una revista, pero él no me ha dicho, bueno no tiene tampoco por qué decirme no, pero no tengo conocimiento de eso”.

De esta forma, ya se por error o no, el productor confirmó lo que desde hace mucho se sospechaba y que los propios actores se han negado a decir.