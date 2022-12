MÉXICO.— Tenoch Huerta podría continuar el 2023 con grandes éxitos, incluso podría convertirse en su mejor año, pues el actor mexicano podría ir a la conquista de su primer Óscar, esto debido a su interpretación en la película de Marvel: "Black Panther: Wakanda Forever".

Tenoch Huerta podría ''ir'' por su primer Óscar tras su acción en "Black Panther: Wakanda Forever"

La actuación de Tenoch Huerta en la cinta del Universo Marvel, en la que dio vida al personaje de 'Namor', le ha valido muy buenos comentarios por parte de la crítica especializada.

?Tenoch Huerta - Namor, en 'Black Panther: Wakanda Forever'



? ¿Cómo fue verte por primera vez con el traje de Namor? pic.twitter.com/5btLZpNSap — SensaCine (@SensaCine) December 12, 2022

Asimismo, este factor podría ser determinante para que el histrión mexicano quien ha dado a conocer su trabajo en Hollywood, podría ir por más y llegar hasta la ceremonia de premiación de La Academia estadounidense, pues ha trascendido que ya fue considerando por Disney para competir por la estatuilla en la categoría de Mejor actor de reparto.

Todavía faltan varias semanas para que se den a conocer las nominaciones para la 95 entrega de los Óscar, pero los estudios ya comenzaron con su campaña para lograr que cintas como "Ámsterdam", "Avatar: The way of Wather", "Doctor Strange in the Multiverse of madness" y la secuela de "Black Panther 2" sean tomadas en cuenta en las diferentes ternas.

. @TenochHuerta podría competir por un Oscar uD83DuDE2E



El actor que participó como Namor en la película #BlackPanther Wakanda Forever, compartió en su Twitter la lista que Disney ha mandado a @TheAcademy para que tome a consideración una posible nominación a mejor actor de reparto. pic.twitter.com/7AVrqlOjwG — Yaconic (@Yaconic) December 13, 2022

Por lo tanto, se está proponiendo el nombre de Tenoch para ser nominado en la categoría de Mejor actor de reparto, aunque la última palabra todavía no está dicha.

Sin embargo, el propio actor a través de sus redes sociales dio a conocer la noticia. Mediante una publicación en la que mostró la lista de candidatos de Disney para esta próxima entrega, señaló que podría ser uno de los nominados al Óscar.

felicítenme por guapo no más! pic.twitter.com/zFfCVR60We — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) December 13, 2022

Y aunque Huerta tiene muchas posibilidades, el camino no es nada fácil, pues en la misma categoría están proponiendo nombres de la talla de Robert de Niro, Remi Maleck, Stephen Lang y Benedict Wong.

Cabe destacar que de ser nominado Tenoch Huerta se uniría a la lista de mexicanos, quienes han figurado en los premios de La Academia como lo ha hecho Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Demián Bichir, Salma Hayek, entre otros más.

#ÚLTIMAHORA | Tenoch Huerta fue propuesto para los premios #Oscar 2023 en la categoría Mejor Actor de Reparto por la película “Black Panther: Wakanda Forever.



Recordemos esta respuesta increíble por su papel en Marvel. pic.twitter.com/GIxEfFnSYx — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 13, 2022

Te puede interesar: Dios Maya ''llega'' a el Universo de Marvel: Vídeo