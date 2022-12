MÉXICO.— Flor Amargo una vez más desató los comentarios luego de apareció llorando en un vídeo que compartió en sus redes sociales. La cantante con lágrimas en el rostro denunció haber sido atacada por hacer uso del lenguaje inclusivo, asimismo, lamentó y externando su pesar porque para muchas personas los no binarios como ella no existen.

Flor Amargo rompe en llanto al confesar que recibe ataques por usar lenguaje inclusivo

Mediante su cuenta de Instagram, la también compositora habló sobre el nuevo ataque del que fue víctima.

En un vídeo en el que se muestra sentada en una cama y con un traje azul, entre lágrimas la cantante reflexionó sobre su realidad, la cual asegura es dolorosa, pues la sociedad se niega a aceptar a los "no binaries" como ella se define.

"Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias; no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, o sea, me están diciendo que no existo, claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma, y así se va a llamar el disco, no binarie", explicó la cantautora sin poder contener el llanto.

Flor Amargo también lamentó que en muchos casos la sociedad presione para que la gente encaje en "ser hombre" o "ser mujer", cuando lo que importa es el alma más allá del cuerpo.

"Y a todas las personas que han sufrido tanto, siendo un género que quizá no encajan, pero a fuerza la sociedad te quiere hacer: ‘o eres hombre o eres mujer’, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti", expresó entre lágrimas.

Tras la publicación de la intérprete, fans e internautas mencionaron que les gusta la música de Flor Amargo, lo que hace en el escenario y toda la energía que contagia, pero no no concuerdan con los temas que personales que aborda en sus redes.

Otras más aprovecharon la grabación de Flor Amargo para señalar que su "estrategia" para promocionar su nuevo disco le funcionó, pues logró atraer la atención. Aunque agregaron que fue una forma muy "ridícula" de dar a conocer su trabajo.

Debido a la controversia que generó con su vídeo en el que rompe en llanto al presuntamente ser atacada por usar lenguaje inclusivo, internautas le sugieren crear dos páginas, para que en una promueva su música y en otra los temas de sexualidad y género.

Flor Amargo es exhibida no sabiendo usar "adecuadamente" el lenguaje inclusivo

Aunque Flor Amargo apareció en un vídeo llorando por las críticas que recibió al emplear el lenguaje inclusivo, en realidad su mal uso sería lo que detonado los ataques en su contra.

Al parecer, la lluvia de comentarios negativos se dio luego de que la cantante compartió en sus historias en Instagram que estaba con una amiga en Los Ángeles, en el clip ambas se declararon "no binaries", pero Flor también señaló que son "señores".

"Estamos en Los Ángeles... dos no binaries... venimos al súper y estamos impresionades porque todo es vegano, gluten free, keto... el paraíso para dos señores como nosotres", detalló la cantante, quien inicialmente era conocida como "la loca del Metro".

Te puede interesar: Flor Amargo canta en calles de San Miguel de Allende y la corren (vídeo)