ESPAÑA.— Luego de que se confirmara la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, la cantante guardó silenció por muchas semanas, incluso se mantuvo callada pese a que su expareja ya presumía públicamente su relación con Clara Chia Martí. Pero, la colombiana decidió romper el silencio y mediante la revista Elle y su vídeo "Monotonía" hablo de la infidelidad del exfutbolista. Sin embargo, ahora se rumorea que habría dado a conocer cómo descubrió la infidelidad de Piqué.

Shakira revela la extraña forma como descubrió que Piqué la engañaba

La cantante colombiana en cada encuentro que tiene con los medios de comunicación evita dar declaraciones sobre su separación con el padre de sus dos hijos.

Pero Shakira poco a poco a ido revelando cómo es que Piqué la engaño presuntamente con la joven de 23 años, actual pareja sentimental del también empresario.

Recientemente, a través de la cuenta de Instagram @Chismesdeker se indicó que la intérprete de "Te Felicito" habría dado una entrevista a un medio —aunque no revela cuál—, se señala que en dicha plática la colombiana contó el detalle que la hizo sospechar de que Gerard Piqué le era infiel.

Y aunque en aquel momento no supo de quien se trataba la "tercera en discordia", ahora sospecha que quizás era la estudiante de Relaciones Públicas.

De acuerdo con la cuenta @Chismesdeker la pista con la que Shakira descubrió que Piqué la engañaba fue cuando notó que en su casa faltaba comida, pues extrañamente en la nevera alguien consumía lo que a Gerard no le gustaba.

"Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban", se lee en la publicación de Instagram que fue acompañada de una imagen del vídeo de Shakira: "Te Felicito".

Esta publicación también avivó las sospechas sobre que Gerard Piqué metía a Clara Chia a la casa que compartía con Shakira cuando todavía eran pareja.

¿El vídeo de Shakira en el que revela la infidelidad de Piqué?

Aunque Shakira ha decidido "hablar" mediante su vídeo "Monotonía" de cómo se siente tras su ruptura con Gerard Piqué luego de sostener una relación sentimental con el exfutbolista por 12 años, la realidad es que la cantante ya había revelado detalles de la infidelidad del español en su vídeo musical "Te Felicito" en colaboración con Rauw Alejandro.

Tras la publicación de @Chismesdeker, en redes sociales se viralizó el extracto de una entrevista que la colombiana ofreció; esta grabación reforzaría la idea de que Shakira iba a la nevera para descubrir la infidelidad de Piqué

Y es que ahora todo "concuerda", pues en la entrevista que ofreció Shakira, la conductora le cuestiona a la cantante por qué en una parte del vídeo se muestra la cabeza de Rauw Alejandro en la nevera. Ante esta pregunta la cantante menciona que para obtener una respuesta.

“Hay un momento en el vídeo en el que vas a la nevera, uno va a la nevera por leche, pero tú dime, ¿a qué ibas a la nevera?”, preguntó la entrevistadora. A lo que Shakira responde: “iba a la nevera para encontrar la verdad”, y es que la colombiana al parecer algo sospechaba por lo siguió una extraña pista para descubrir la infidelidad de Piqué.

Cabe mencionar que el vídeo "Te Felicito" está lleno de referencia hacía Gerard Piqué, sin embargo, la colombiana en varias ocasiones lo ha negado.

¿Qué dijo Shakira de la infidelidad de Piqué?

Públicamente, Shakira solo ha hablado una vez de su ruptura con Piqué. Aquella ocasión fue en entrevista con la revista Elle en la que se sinceró y dijo que si permaneció en silencio fue porque trataba de procesarlo todo, pues le era muy difícil para ella y sus hijos tal situación.

"Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público", se lee en las páginas del medio impreso.

"Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida", agregó la cantante de "Me enamoré".

Sin embargo, ahora Shakira está apunto de dejar atrás este capítulo de su vida, pues se encuentra preparando su mudanza a Miami luego de haber firmado un acuerdo con su expareja Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos Sasha y Milán.

