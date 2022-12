Yordi Rosado ofrece disculpa a Sasha Sokol por entrevista a Luis de Llano (VÍDEO)

Hace unos días, la entrevista de Yordi Rosado con Luis de Llano volvió a causar polémica, y es que Sasha Sokol le reclamó al conductor su falta de empatía y profesionalismo, pues aunque él no es el responsable de las declaraciones que hizo el famoso productor sobre la relación sentimental que mantuvieron cuando ella era menor de edad, le dijo que podía haber llevado la entrevista con un enfoque diferente y aún así prefirió insistir en lo que había pasado entre ellos.

Ante esto, Yordi Rosado ha reaccionado a la respuesta de la excantante de Timbiriche para ofrecerle una disculpa pública por lo que había dicho. Cabe mencionar que muchos usuarios están atacando a Sasha y defendiéndolo a él, pues aseguran que si no existiera esa entrevista su caso no estaría abierto; además, consideran que no tenía por qué "pensar en ella" porque solo estaba haciendo su trabajo. Aquí los detalles.

Yordi Rosado se disculpa con Sasha Sokol

A través de un vídeo para su canal de Youtube, Yordi Rosado se disculpó públicamente con Sasha Sokol, luego de que la también actriz le respondiera a través de su cuenta de Twitter y arremetiera en su contra tras las declaraciones que hizo Luis de Llano sobre el abuso que ella vivió dentro de su relación cuando solo tenía 14 años.

"Como ser humano con todos estos acontecimientos la verdad me cayeron muchos ‘veintes’. Empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y de entender”, comenzó diciendo

Yordi ofreció disculpas a Sasha Sokol por su falta de sensibilidad en ese momento, además, reiteró que él está en contra de la violencia a las mujeres y reconoció que no logró comprender la magnitud y gravedad de las declaraciones del productor en ese instante.

“Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por supuesto al abuso… A ti amiga, perdón, perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también el de ahora”, expresó Yordi.

Critican a Sasha Sokol por exigir disculpa a Yordi Rosado

Fue a través de sus redes sociales que Sasha Sokol arremetió contra Yordi por el polémico vídeo con Luis de Llano, donde el productor cuenta abiertamente detalles de la relación sentimental que tuvieron durante varios años cuando ella era menor de edad y aún estaba en Timbiriche.

Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía.



Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Sin embargo, ahora la cantante hizo un reclamo al exconductor de Otro Rollo por su falta de empatía y por dejar pasar las declaraciones de Luis de Llano. Ante esto, tanto famosos como usuarios en internet, defendieron a Yordi Rosado pues aseguran que ella nunca dijo nada al respecto e incluso le recordaron una entrevista en "Historias engarzadas" en la que ella habla de lo que vivió con el productor y del amor que se tuvieron.

.@SashaSokol y tú sí tuviste la responsabilidad de lo que dijiste hace unos años?

No eras una niña para afirmar el amor que tenias al que "abuso" de ti. pic.twitter.com/e9vWKHM2EN — DemenCia. ??uD83DuDE4FuD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@DmenCia) December 13, 2022

Hasta el momento, Sasha Sokol no ha respondido a las disculpas de Yordi Rosado y tampoco ha hablado de las polémicas declaraciones que dio a Mónica Garza hace unos años sobre Luis de Llano, sin embargo, hay quienes aseguran que en lugar de exigir que Yordi se disculpe, debería agradecerle, pues gracias a él se sabe la "realidad" de su relación que el tío de Benny Ibarra.