Camino a la Berlinale

BERLÍN (EFE).— John Malkovich, Geraldine Chaplin, Cate Blanchett y Alexander Skarsgård son algunos de los protagonistas de las seis películas que por el momento se proyectarán dentro de la sección Berlinale Special en la 73a. edición de la Berlinale, que comienza el 16 de febrero próximo.

Celebrará su estreno internacional en una gala especial la coproducción germano-marroquí “Seneca” (Seneca - On the Creation of Earthquakes)”, de Robert Schwentke, con Malkovich, Chaplin, Louis Hofmann, Lilith Stangenberg y Samuel Finzi en el reparto.

“Los muchos años de investigación de Robert Schwentke sobre la historia romana y su apasionante colaboración con el maravilloso John Malkovich han dado como resultado una obra única”, escriben los organizadores del festival en un comunicado.

Se trata de una película “sorprendente”, tanto por su contenido como por su estilo, en la que también se refleja la política actual.

El filme estadounidense “TÁR”, de Todd Field, con Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant y Sophie Kauer, tendrá en la Berlinale su estreno alemán.

“Traer ‘TÁR’ a Berlín como proyección especial era una elección obvia. El aclamado trabajo de Todd Field y su reparto plasmó maravillosamente en el cine el especial encanto de esta ciudad", señaló el director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian.

Expresó su satisfacción por el hecho de que Field, Blanchett, Hoss y la compositora Hildur Guðnadóttir hayan aceptado la propuesta de “compartir algunos secretos de su trabajo en una charla pública en Berlinale Talents”.

“También esperamos con impaciencia el estreno de ‘THE FUNDRAISER’, un cortometraje del universo ‘TÁR’, que se proyectará en el Talents Talk”, añadió.

Además, la sección Berlinale Special se adentra en el corazón de la noche con algunas películas de género de primera categoría como “#Manhole”, de Kazuyoshi Kumakiri, un apasionante thriller en la era de las redes sociales, e “Infinity Pool”, la nueva película de terror y ciencia ficción de Brandon Cronenberg, protagonizada por Alexander Skarsgård y Mia Goth, señala el comunicado.

La sección proyectará asimismo “Loriots große Trickfilmrevue (Loriot's Great Cartoon Revue)”, de Loriot y Peter Geyer, en formato de animación.

Con un estilo sencillo pero muy preciso, Loriot hizo sonreír a varias generaciones en Alemania y cuando hoy en día se ven sus sketches, al mismo tiempo se echa la vista atrás en la historia del país.

En el filme británico-estadounidense “Untitled Boris Becker Documentary”, Alex Gibney demuestra una vez más en este documental de múltiples capas “lo bien que domina el arte de contar historias” al acercar al espectador a la historia de un joven talento que conquistó Wimbledon y, “tras inspirar a todo un país, volvió a caer en un estilo similar a lo grande”.