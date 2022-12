Ricardo Peralta de MasterChef Celebrity acusa a Daniel Bisogno de racismo (VÍDEO)

Ricardo Peralta, ganador de MasterChef Celebrity México 2022, le respondió a Daniel Bisogno luego de que el conductor de Ventaenando hiciera comentarios despectivos sobre el influencer y youtuber del canal "Pepe y Teo".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Bisogno se ve envuelto en la polémica por hacer este tipo de declaraciones, pues han sido varias ocasiones que el presentador ha sido fuertemente criticado por su forma de hablar y de hacer comentarios. Esto fue lo que pasó.

¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre Ricardo Peralta de MasterChef?

Fue durante una de las recientes emisiones de Ventaneando que comenzaron a hablar sobre la final de MasterChef Celebrity México 2022, y por su parte, Pedro Solar comentó que aunque Lorena Herrera era su favorita, reconoció que Ricardo Peralta se merecía ganar.

Sin embargo, a Daniel Bisogno parece que no le gustó nada la victoria del youtuber, pues aseguró que "a veces se premia al más débil" y que nadie lo conocía, por lo que consideraba que él no tenía por qué haber ganado y probablemente ni siquiera haber estado dentro del reality.

"Luego premian al más débil, nadie sabe quién es, sí me molesto", dijo

Los comentarios de Bisogno generaron controversia en redes sociales, pues aseguran que "Pepe" de "Pepe y Teo" es un influencer reconocido y que incluso ha trabajado en varios programas, series y películas.

Ricardo Peralta de MasterChef Celebrity manda polémico mensaje a Daniel Bisogno

Ante esto, el ganador de MasterChef Celebrity México 2022, aprovechó para mandar un mensaje a Daniel Bisogno. Fue a través de sus redes sociales que Ricardo Peralta se pronunció sobre las declaraciones del conductor, y en Twitter únicamente le envió "bendiciones".

"Dios te bendiga @DaniBisogno", escribió en

Dios te bendiga @DaniBisogno uD83DuDE4CuD83CuDFFEuD83DuDC95 — Ricardo “La Loba” Peralta (@Ricardo_Peralta) December 21, 2022

Asimismo, mediante un vídeo en vivo en su cuenta de Instagram, Ricardo Peralta comentó que sabía que Daniel Bisogno era una persona racista, y le molesta ver a "gente morena" como él; incluso aseguro que aunque tenía planeado ir a Ventaneando como parte del tour de medios, él reveló que no creía que eso fuera posible, pues no es del agrado del presentador.

"O sea le caigo mal porque soy moreno, o sea el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan", expresó