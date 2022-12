Andrea Escalona revela que ya nació su bebé; así le dio la bienvenida al ''Churrito'' (VÍDEO)

¡Ya nació el bebé de Andrea Escalona! La conductora dio a luz a su primogénito mejor conocido como "Churrito", apodo que le dio desde que supo que estaba embarazada.

El pasado jueves la hija de Magda Rodríguez compartió en redes sociales que su hijo ya estaba en camino y que estaba yendo al hospital acompañada de su novio Marco y de su tía, Andrea Rodríguez, productora de "Hoy".

Sin embargo, una vez que llegaron aproximadamente a las 12 de la noche, no les permitieron la entrada debido a que no había cuartos, por lo que fue a las 6:00 am cuando Andrea Escalona ingresó al hospital. Aquí todos los detalles sobre el nacimiento de su bebé y su estado de salud tras el parto.

Son las 6 de la mañana y no he dormido nada... Bueno nos fuimos a las 12 a meternos al hospital pero que no había cuarto. Nos regresaron a la casa y ahorita ya a las 6 nos dijeron que regresáramos.

Nace el bebé de Andrea Escalona; revelan detalles del parto

Fue a través del programa "Hoy" que los conductores revelaron que ya había nacido el bebé de Andrea Escalona. El "Churrito" llegó al mundo el jueves 22 de diciembre aproximadamente a las 5:30 pm. La conductora hizo más de 12 horas de labor de parto y aunque estaba planeado para que fuera natural, los médicos definieron que fuera mejor por cesárea para cuidar la salud de la mamá y del pequeño.

"Churrito nació por cesárea por decisión de los médicos para cuidar la integridad de madre e hijo", señalaron en el programa matutino “Hoy”.

Sin profundizar en detalles mandaron sus felicitaciones para los padres primerizos y se dijeron ansiosos por conocer al bebé. Asimismo, adelantaron que el próximo lunes 26 de diciembre harán un enlace con Andrea Escalona para conocer más detalles sobre el nacimiento de Churrito y por fin saber su nombre verdadero, pues la conductora le puso ese sobre nombre mientras elegía uno.

Fue el pasado mes de junio cuando Andrea Escalona reveló en "Hoy" que estaba embarazada; la conductora hizo una dinámica en donde les entregó a cada uno de los conductores unas paletas de caramelo, las cuales llevaban escrito el mensaje “van a ser tíos”. Ante la sorpresa de sus compañeros, la conductora gritó emocionada: “Voy a ser mamá”.