Un reto distinto al de James Bond

CIUDAD DE MÉXICO.—Perfectamente bien integrada a una extraña caja, hay una invitación a una reunión en una isla de ensueño, en donde un viejo conocido, Miles Bron (Edward Norton), esconde unos juegos de adivinanzas para llegar a resolver un misterio que les concierne a todos.

Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr.), Birdie Jay (Kate Hudson), Duke Cody (Dave Bautista), Whiskey (Madelyn Cline) y el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) llegan al puerto que los llevará a una paradisiaca isla griega, y poco antes de subirse al yate que los trasladará se suma Andi Brand (Janelle Monáe), una piedrita en el zapato.

“Bienvenidos a Glass Onion: Un misterio de Knives Out”, que estrenó ayer Netflix, y que se exhibió previamente en cines en Estados Unidos con el propósito de calificar para el circuito de premiaciones.

“Trabajamos en conjunto, esperanzados en que las condiciones de rodaje iban a ser las mejores, porque la hicimos durante la pandemia, y creo que el resultado sobrepasó nuestras expectativas”, dice su director, escritor y productor, Rian Johnson.

Es la continuación de “Entre navajas y secretos (Knives Out)”, un éxito taquillero que le dio a Johnson una candidatura al Óscar por Mejor Guión Original. A Craig le llovieron ofertas para incluso hacerla una franquicia.

“Tenía mucha fe en la primera película, pero con mi experiencia debo reconocer que no doy nada por sentado. A veces creo que algo será un éxito y a veces no va por ahí. El éxito que tuvo y la buena aceptación de la crítica me hicieron amar más a Benoit es listo, coqueto y sarcástico”, apuntó Craig.

En el argumento del largometraje, que tuvo su premiere en el Festival de Cine de Toronto, expone a los protagonistas en una fastuosa residencia llamada Glass Onion, en una isla paradisiaca, y la cual fue, en realidad, Spetses, en Grecia.

“Nos divertimos tanto que lo que se ve no es nada con lo que pasó detrás de cámaras yo creo que la película debió haber sido el 'detrás de cámaras', porque todos son de lo más divertido”, contó Kate Hudson.