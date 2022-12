Toñita ''explota'' en pleno programa en vivo al escuchar canción de Myriam (VÍDEO)

Toñita de nueva cuenta dio de qué hablar al explotar en pleno programa en vivo luego de escuchar una canción de Myriam Montemayor.

Desde hace varios años es bien sabido que las exparticipantes de La Academia no tienen buena relación y en diversas ocasiones se han enfrentado ante las cámaras, incluso, Myriam reveló que habría puesto una orden de restricción contra su excompañera por la violencia que ejercía sobre ella.

Ahora, ha sido Toñita quien muy enojada arremetió contra la producción de un famoso matutino por "recordarle" a Myriam Montemayor. Aquí los detalles.

Toñita ''explota'' en pleno programa en vivo al escuchar canción de Myriam Montemayor

Fue durante la emisión de este miércoles 28 de diciembre en "Sale el sol" que Toñita estuvo como invitada especial al rprograma para supuestamente promocionar su nuevo sencillo, sin embargo, la cantante explotó contra los conductores y la producción al confundirse de canción y ponerle una de Myriam Montemayor.

Desde que notó que era una canción de su "enemiga", Toñita muy enojada arremetió en vivo contra los presentadores, el productor y hasta los camarógrafos. La cantante señaló que era una falta de respeto y que era una tontería de kínder que le hicieran eso, pues ella iba con la mejor intención a estar en el programa y cantarle a su público.

“Neta es broma, o sea es broma, si es broma ya se pasaron de lanza, me vale que estén en vivo o estén grabando, no se vale ¿dónde está el productor? Si ya se pasaron de broma, no está bien, eso de poner música de una persona que no me cae bien no está padre”, comentó Toñita visiblemente molesta.

¡Feliz Día de los inocentes! #Toñita se une a la producción de Sale el Sol y nos juega una broma que nos hizo sudar uD83DuDE1D#SaleElSoluD83CuDF1Ehttps://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/1BIfC4DiDh — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 28, 2022

Toñita continuó discutiendo con el productor mientras que conductores como Lisset, Juan Soler, Paulina Mercado, Jean Duverger y Ana María Alvarado miraban confundidos el incómodo momento que estaban presenciando. Cabe aclarar que todo se trataba de una broma por parte de la producción y Toñita a los presentadores, sin embargo, ellos jamás notaron que era un juego.

Anita Alvarado intentó calmar los ánimos de Toñita: “Toñita tranquila te conocemos desde hace veinte años”, le explicó a la intérprete.

En un segundo intento, Lisset y Paulina Mercado, tensas por la situación, presentaron nuevamente a Toñita, quien dejó claro su molestia por poner la canción de Myriam en vez de la suya.

“Yo sé que tengo enemistad con mi amiga, pero neta esas son tonterías de kínder, pero neta esos son tonterías de kínder, y quiero decirles a todos ustedes ¡feliz día de los inocentes”, comentó

Todos los conductores soltaron una carjacada e incluso hasta comenzaron a decir que estaban sudando; Paulina Mercado incluso hasta se salió del foro por lo nerviosa que estaba y Jean Duverger entre risas le dijo a Toñita que cómo se podía prestar para algo así.

Afortunadamente todo fue parte de un juego por el Día de los Santos Inocentes en México y se quedó en un rato agradable y gracioso para los televidentes; además, Toñita si presentó su nueva canción que marca el regreso de la "Negra de oro" a la música tras varios años en pausa.