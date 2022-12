Santa Fe Klan le dedica una canción a Maya Nazor por su separación; esto dice la letra

Santa Fe Klan y Maya Nazor han dado de qué hablar en los últimos días luego de su inesperada separación. Ha sido la influencer quien recientemente dio ciertas declaraciones al respecto y aunque no dio detalles del por qué terminó con Santa Fe Klan, en medio de lágrimas, pidió respeto para ella, para el cantante y para su hijo, además aclaró que ellos siempre serían una familia y el cariño y amor siempre estarán presentes.

Pese a que en una de sus últimas presentaciones, Santa Fe Klan rompió en llanto aparentemente por su ruptura amorosa, no ha dado ninguna declaración al respecto, sin embargo, lanzó una nueva canción que estaría dedicada a Maya Nazor llamada "Separaos". Aquí te decimos qué dice la letra.

Letra de "Separaos" de Santa Fe Klan, canción dedicada a Maya Nazor

Santa Fe Klan se ha mantenido más hermético sobre su separación con Maya Nazor y es que la mamá de "Luka" rompió el silencio debido a los comentarios que estaba recibiendo, pues usuarios la llamaron interesada y aprovechada, por lo que ella negó tales declaraciones.

Ahora, el rapero mexicano lanzó hace poco un nuevo tema musical titulado "Separaos", el cual habla de desamor y de una pareja que se encuentra separada. Lee aquí algunos versos del nuevo éxito del cantante y mira el vídeo completo.

"Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal, cuál fue la razón yo me pregunto cuál, cuál, cuál, cuál será. Me muero, de frío, porque tú no estás conmigo, Ah no, Dios mío, la soledad de testigo",

“Ahora, sin rumbo me voy lejos. Ya no volveré, llevó tatuajes de tus besos, siempre te recordaré. Deveras que no fue mi intención, lastimar tu triste corazón, ya no soporto más el dolor, no quiero ninguna discusión”.

"Se murió la flor, no encuentro mi error pero tal vez sea mejor para los dos, se acabó el amor extraño tu voz, nuestros recuerdos mirándolos"

"No entiendo que nos a pasao si yo sigo enamorao, pero estamos separaos, separaos"

Santa Fe Klan y los tatuajes de Maya Nazor

El rapero mexicano asistió hace unos días al programa "De noche pero sin sueño", conducido con Adrián Uribe, con quien charló sobre los tatuajes que decoran su piel. "Ella es Maya, mi chica", expresó orgulloso al mostrar el rostro de la influencer que lleva en la espalda.

Los tatuajes relacionados con Maya Nazor los tiene en diferentes partes del cuerpo, en uno de sus brazos está pintada la fecha en la que empezó a andar con ella, también está dibujado uno de sus ojos, y en la espalda está el rostro de Maya, el cual luce un par de tatuajes, uno de ellos en la frente que dice "Angel", y otro en la mano dice "Luka".

La simpatía de Santa Fe Klan, ha hecho que cada vez sean más los fans del rapero de 23 años, cuando asistió al programa de Adrián Uribe participó en una dinámica en la que reveló que a sus 12 años fue su primera experiencia sexual y que comenzó a beber alcohol cuando apenas tenía 10 años.

Entre las confesiones de Ángel está que su comida favorita es el caldo de pollo, que lo que más le cae mal de una persona es que sea presumida y que si pudiera cambiar algo en él sería no ser tan flaco.