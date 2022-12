CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unos días, Ivonne Montero generó la preocupación de sus seguidores luego de dar a conocer que tuvo un aparatoso accidente que la orilló a acudir de inmediato a un hospital. Sin embargo, a una semana de que casi pierde la vista, la actriz compartió un clip en el que habló de lo qué pasó y lo que piensa hacer pese a que casi se queda sin visión.

Ivonne Montero pese a aparatoso accidente, asegura que no dejará de usar pupilentes

A través de una serie de vídeos compartido en redes sociales, la ganadora de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos" explicó que tuvo un percance por el mal uso que le dio a los pupilentes que suele usar.

De acuerdo con Ivonne Montero, el accidente se generó tras olvidar el líquido limpiador de sus pupilentes, por lo que sin pensar en las consecuencias decidió usar unas gotas para los ojos lo que ocasionó que al ponérselos de nuevo le quemara las corneas.

Luego de acudir al hospital, tuvo que pasar unos días tomando muchos medicamentos y protegiéndose de la luz directa, además de lidiar con la ansiedad por el riesgo de perder la vista definitivamente.

Debido a lo sucedido, sus fans le recomendaron dejar de usarlos, sin embargo, la actriz optó por comentar que los seguirá usando, ya que se siente cómoda con ellos y en 25 años no le habían dado problemas.

Asimismo, Ivonne pidió a sus seguidores no satanizar el uso de lentes de contacto, porque lo que le sucedió fue por un descuido de ella.

"Tampoco hay que satanizar los pupilentes, porque los pupilentes no son dañinos, no son malos, lo que es malo es el manejo que uno tiene con ellos. Tengo más de 25 años utilizándolos y nunca en la vida he tenido un problema de infección, de dolor, de dolencia, de afectación. Este fue un descuido que le puede pasar a cualquiera, así que esta idea de que son malos no, tampoco es eso", explicó la también cantante.

Ivonne Montero, quien afirmó que el accidente que sufrió con los pupilentes sobre se trató de un descuido de su parte, aprovechó para recordarle a sus seguidores ser responsables con el uso lentes de contacto.

A pesar de las críticas y comentarios sobre que dejará de usar pupilentes, la protagonista de la telenovela "Secretos del alma", fue muy clara al mencionar que seguirá usando lentes de contacto sin importar lo que los demás opinen, pues destacó que éstos también los usa para corregir la afectación visual que tiene debido a su edad.

La actriz de 48 años pese al accidente que tuvo, este pasado domingo 4 de diciembre se incorporó a la obra ''Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve'', en el que participará al lado de Ana Ciocchetti, Ana Patricia Rojo, Issabela Camil, Olivia Collins y Lourdes Munguía.

Fue justamente en la sesión de fotos para promocionar la obra de teatro que presenta, Ivonne Montero usó los lentes de contacto que dejó en gotas para los ojos y que la hicieron parar en el hospital.

