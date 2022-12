CIUDAD DE MÉXICO.— Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, terminó siendo operada luego de que fuera a dar al hospital por unas úlceras. La también diputada informó a sus fans de su hospitalización mediante una grabación que de inmediato desató la preocupación de sus fans, sin embargo, en el clip explicó qué le pasó y cómo se encuentra.

Federica de Kabah es operada de emergencia, ¿qué le pasó?

Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de la diputada por Yucatán, compartió un vídeo en sus historias de Instagram con el fin de dar a conocer que acudió a un nosocomio de la CDMX por un problema, pero estando ahí apareció otro más que la obligó a ser intervenida quirúrgicamente.

"Este ya es el paso final. La verdad es que primero eran unas úlceras, pero después ¿qué creen? que no, que siempre no, eran las úlceras, pero aparte la vesícula", comenzó explicando la intérprete de "La calle de las sirenas" en un clip en el que se dejó ver en la cama cama de un hospital y recibiendo los cuidados de una enfermera.

En otra grabación, Federica dio más detalles de lo que estaba pasando con su salud y cómo tuvo que ser operada para que le retiraran la vesícula. Asimismo, emitió una recomendación a sus fans:

"Ya me siento mejor. Ahí vamos, ahí vamos. No hagan corajes, no se los recomiendo. Cuídense mucho, cuiden su cuerpito, cuando les diga 'para' paren", externó la cantante.

Federica Quijano de Kabah es operada de emergencia, ¿cuál es su estado de salud?

De nueva cuenta mediante sus historias de Instagram, la intérprete de "Al pasar" les informó a sus seguidores que ya había salido del hospital y se encontraba en casa recuperándose.

Si bien un vídeo anterior, Federica recomendó "no hacer corajes", al parecer ella no puedo cumplirlo, pues antes de irse a su residencia, la cantante de 51 años mostró a sus fans el recorrido que hizo, el cual le generó algunas molestias.

"Hola, familia linda. Ya voy de salida, ya casi llegando a mi casa, cada bache que hay en la ciudad se me... me da el patatús. Ahí vamos, ya saliendo", explicó Federica señalando que su recorrido no fue nada sencillo pues, según agregó, los baches de la Ciudad de México provocaban que la herida le doliera.

Pese a todo lo sucedido, Federica Quijano agradeció la preocupación de sus fans.

"Gracias por todos sus mensajes de cariño, de amor, por todo su... no tengo palabras, gracias a cada uno de ustedes por preocuparse y por estar tan al pendiente de mí y de mi familiar", dijo en una último vídeo.

Cabe destacar que en 2021, Janine Patricia Quijano Tapia, mejor conocida como Federica Quijano, también tuvo que entrar al quirófano de emergencia por daños en el esófago.

Te puede interesar: ¿Por qué ''Federica de Kabah'' se volvió tendencia? La reacción de Janine Quijano, diputada por Yucatán