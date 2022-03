Eric del Castillo "explota" ante la propuesta de matrimonio de Ana Gabriel a Kate

No es Ana Gabriel; ¿Quién es el nuevo novio de Kate del Castillo?. (Megamedia).

MÉXICO.— Eric del Castillo reaccionó a la propuesta de matrimonio que Ana Gabriel le hizo a Kate del Castillo en pleno concierto hace unos días. Asimismo, el actor defendió a Kate y respondió de forma contundente a los cuestionamientos sobre las preferencias sexuales de la actriz.

Eric del Castillo "explota" tras rumores de "matrimonio" entre Kate y Ana Gabriel

Luego de que se hiciera viral el momento en el que la cantante Ana Gabriel llenó de halagos a Kate del Castillo y posteriormente le "propuso matrimonio" en pleno concierto, el padre de la actriz mostró su enojo ante los señalamientos sobre las preferencias sexuales de su hija.

En entrevista con el programa "De Primera Mano", Eric del Castillo visiblemente molesto puso fin a los rumores en los que se señala que Kate es lesbiana.

En su afán de defender a su hija, el actor argumentó que él conoce las preferencias de su hija y no son lo que algunos medios aseguran.

“La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan, ya... a las dos. Por Dios, como si no conociera yo a mi hija, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que no respeta a las personas”, mencionó con notable enojo Del Castillo.

¡Defiende a su hija! Eric del Castillo EXPLOTA contra quienes llamaron lesbiana a su hija#DePrimeraManouD83DuDC4C: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Zf4CW17fhp — De Primera Mano (@deprimeramano) March 7, 2022

Asimismo, Eric del Castillo se pronunció con gran molestia y hartazgo sobre los halagos y la "propuesta" que recibió Kate por parte de Ana Gabriel,

“Sí, sí me platicaron, yo no oí eso, pues ¿Cuántos no le han propuesto matrimonio?, pero pues son medias atarantadas, carambas”, mencionó el actor.

Hermanaaaas se nos viene la boda uD83DuDC70??? uD83DuDC8DuD83EuDD35 #AnaGabriel le pide matrimonio a #KateDelCastillo … shaaaw ?????? SILOSABEDIOS … pic.twitter.com/uXE5m7q69T — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) February 22, 2022

El señor Eric del Castillo finalizó confesado que le gustaría ver a su hija teniendo un esposo que la cuide y apapache.

“Yo sería feliz si las viera ya con un esposo bien casadas, que las cuida, que las apapache, no les digo que las mantengan porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas, pero uno quisiera, ya como una persona mayor, adulta, pero respeto también la forma de pensar de ellas”, dijo el histrión sobre lo que le gustaría que pasara en la vida de sus hijas.

Kate del Castillo estaría estrenando relación

Kate del Castillo le habría dado una oportunidad al amor, pues se rumorea que la actriz estaría iniciando una relación con el director de fotografía llamado Edgar Bahena, a quien aparentemente habría conocido durante el rodaje de la nueva temporada de "La Reina del Sur".

De acuerdo con la revista TV Notas, quien contactó a una supuesta fuente cercana, ésta reveló que Kate se encuentra en México y que tras la convivencia entre ambos al grabar la nueva temporada de "La Reina del Sur" se dio el romance.

“Ellos se conocían de la tercera temporada de "La Reina del Sur", pero el flechazo se dio ahora que grabaron la cuarta temporada, pues con tanto viaje, tanto acercamiento y tanta interacción, se dio el amor entre ellos y están muy contento”, detalló una supuesta amiga de la actriz a la revista de circulación nacional.

¿Quién es Edgar Bahena, el ''novio'' de Kate del Castillo?

Es director de fotografía, quien cursó la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Fotografía y Cine en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), según su perfil en el Directorio de Realizadores Mexicanos en su sitio web.

El fotógrafo de cine, trabajó con Kate del Castillo en "La Reina del Sur" y supuestamente en las grabaciones de la cuarta entrega habría surgido el amor.

Entre los trabajos más destacados de Edgar Bahena está el documental Líbranos del mal (2006) y el cortometraje de ficción Olvidarte nunca, el cual participó en el sexto en el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México.

De momento, parece que la relación sentimental entre Kate del Castillo y Edgar Bahena va muy en serio y no tienen problema en dejarse ver juntos. Incluso en unas fotografías difundidas por una revista evidenció el beso en la boca que se dieron a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México.