Mariazel de "Me caigo de risa", antes y después del accidente que le cambió la cara

CIUDAD DE MÉXICO.— Mariazel, quien ha destacado por su participación en el programa "Me caigo de risa" e "Inseparables", es una de las conductoras favoritas de la televisión debido a su talento y belleza. Sin embargo, antes de colocarse en el gusto del público, la presentadora tuvo que enfrentar un difícil momento. Aquella situación provocó que su apariencia sufriera algunos cambios físicos, pero también que su vida estuviera en peligro.

La también actriz ha confesado en un par de ocasiones que tiene un retoque estético en su rostro debido a la cirugía a la que tuvo que someterse hace 20 años, luego de que un asaltante le disparó en la cara a la salida de la televisora del Ajusco.

Mariazel, en entrevista con Mara Patricia Castañeda volvió a hablar de este terrible momento en el que casi pierde la vida.

La integrante de "la familia disfuncional", relató que 2005 fue víctima de un asalto que, como se mencionó, le cambió la vida.

En la charla, Mariazel le confesó a la periodista que el tema del accidente que le desfiguró el rostro le resulta confuso, pues ella creía que le había ocurrido a los 19 años, pero su hermana le aseguró que tenía 22 cuando le sucedió.

La también conductora de TUDN, mencionó que aquel día del incidente su día inició como cualquier otro, por lo que se fue al CEFAT (en TV Azteca) donde estudiaba actuación, al salir de sus clases tenía cita para colocarse extensiones de cabello en un salón de belleza ubicado en Villa Coapa.

Pero cuando iba a bajar de su auto la interceptaron unos sujetos, quienes le exigieron sus pertenencias. La presentadora señaló que se percató de que también tenían la intención de llevársela.

“Me empiezan a jalonear y siento que no se trataba de solo un asalto, sino que me querían llevar. En ese momento me pongo muy nerviosa y empieza a pegar, lo pateo y entonces se ponen más agresivos y me jala el pelo”, detalla Mariazel.