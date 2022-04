Anny Martínez: La yucateca popular por contar historias en TikTok

MÉRIDA.- Soñadora, alegre y empática así es como se describe Anayely Figueroa Martínez, mejor conocida como Anny Martínez, una creadora de contenido yucateca que poco a poco ha ganado terreno en las redes sociales.

Si bien actualmente la yucateca, cuenta con más de 500 mil seguidores en TikTok y más de 900 mil en Facebook, el camino no fue tan fácil y le enseñado a ser perseverante.

Así inició Anny Martínez en las redes sociales

En entrevista con el Diario, Anny Martínez de 25 años, relató que sus inicios en las redes sociales fueron en 2018 cuando terminó su carrera en Ciencias de la Comunicación.

Todo comenzó como una forma de distracción. ‘’Mientras encontraba trabajo’’ empezó a subir vídeos a una página de Facebook en conjunto con su novio, Daniel Novelo, sin embargo, poco a poco sus vídeos comenzaron a tener cada vez más vistas, logrando que la plataforma le diera su primer pago.

La pandemia del Covid obligó a las personas a quedarse en casa y con ello comenzó un auge a un más grande para las redes sociales. Ese mismo año en 2020, Anny y Daniel notaron un mayor crecimiento y un respaldo de seguidores, decidieron crear sus páginas por separado y dedicarle, al menos por un año, el tiempo completo a sus canales.

La mayor parte del contenido de Anny Martínez gira en torno a Disney, contando ‘’las verdaderas historias’’ de los cuentos y caricaturas, además de datos y curiosidades sobre la popular empresa televisiva. Su interés por estos temas comenzó por su gusto a la lectura y el cine, ahí notó que de la combinación de ambos podía crear vídeos muy interesantes y hablar de sus gustos. Aunque afirmó que le gusta ser objetiva y no dejarse llevar por su fanatismo.

''No es un juego, es un trabajo''

Lo que inició como un pequeño pasatiempo ‘’en lo que veía que hacer’’, se volvió su trabajo. Y es que, según relata, contrario a lo que quizá muchas personas creen, ser creador de contenidos no es fácil. ‘’Algunas personas creen que es solo subir un vídeo y ya. Pero no, hay mucho trabajo detrás, personas involucradas. No es un juego, es un trabajo’’.

‘’Empezamos siendo solo dos y ahora tenemos un equipo. Ya no trabajamos ni lo hacemos solo para nosotros, sino para los demás’’, afirmó.

Aseguró que para ella lo que hace ‘’es el mejor trabajo del mundo’’, pues si bien le invierte mucho tiempo, ella decide los momentos y, además, ahora trabaja con sus amigos, lo que la hace feliz y, por el momento no tiene intenciones de dejarlo.

Sostuvo que nunca se imaginó que podría llegar tan lejos, pues ahora sabe que tiene seguidores de distintas partes del mundo.

‘’Me parece muy lindo saber que estando en Yucatán, he llegado a distintos países con un contenido de valor’’.

Anny Martínez: Sus fans, una motivación

Aunque reconoce, tener ese público es una responsabilidad muy grande, y a veces es un poco complicado elegir las palabras que usará, pues no desea influir de manera negativa en su público.

Otra de las cosas que le gustan de su trabajo es saber que hay personas al pendiente de ella, que le hacen comentarios motivacionales, la animan a seguir y se preocupan por ella. ‘’A veces no te das cuenta porque solo ves un número, pero las personas están ahí’’.

‘’Hace poco me hicieron una cuenta de fans. Otras personas me han dicho que les ayudé a sentirse bien, a no sentirse solos y eso se siente bonito, el saber que hice algo por otras personas’’.

Sin embargo, las redes sociales también le dan voz a personas a detractores, pero en su opinión ‘’a la gente siempre algo no va a gustarle’’, por lo que, aunque en un principio se sentía un poco mal al leerlos, ahora ha aprendido que no debe ponerles atención y solo concentrarse o responder a quienes dejan comentarios positivos en sus vídeos.

La familia, el motor de Anny Martínez

La joven relató que mantiene una buena relación con su familia (conformada por sus padres y su hermano menor), a quienes suele ver en reuniones y en salidas. Mencionó que sus papás la apoyaron desde el principio y nunca cuestionaron su decisión de trabajar en las redes sociales. Además también recalcó la cercanía con sus abuelitos, a quienes describió como ‘’el amor de su vida’’.

‘’Mi abuela no sabe leer, pero tiene facebook y sabe como ver mis vídeos y eso lo valoro mucho. Cuando me ve me comenta de mis vídeos’’.

Sin embargo, fuera de su familia nuclear también ha recibido mucho apoyo, e incluso mencionó que sus primas menores le han hecho saber que es una inspiración para ellas.

¿Cuáles son sus metas?

Anny afirmó que desea representar a Yucatán ante el mundo, se siente orgullosa de sus raíces y nunca pierde la oportunidad de mencionar de donde es.

Pero también quiere que las personas la vean como una inspiración, ser ejemplo de que luchar por sus sueños o sus metas no es una pérdida de tiempo. ‘’Puede ser que al inicio no funcione, pero hay que esforzarse y ser perseverante’’.

De manera profesional, comenta que le gustaría tener un equipo más grande , tener oficinas y que su canal conjunto ‘’Velo’’ también suene en algo. Además ansía estar en alguna película, cubrir una premiere o llegar a promocionar alguna de las películas de Disney.

¿Cuáles son las redes sociales de Anny Martínez?

Facebook: Anny Martínez

Instagram: annymxtz

TikTok: annymxtz

YouTube: Anny Martínez