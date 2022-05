Comparta este artículo

MIAMI.— Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convirtieron en padres de una niña hace poco más de un mes y aunque los fans "desconoce" a la pequeña Índigo (todavía no muestran su rostro) al parecer la pareja está planeando en cómo se la va a presentar a Dios, sin embargo, la actriz y el cantante no bautizarán a su hija, o mejor dicho no de la manera tradicional.

Evaluna Montaner y Camilo no bautizarán a su hija, pero si ''presentarán'' a Índigo ante Dios

Evaluna y Camilo profesan la religión cristiana, por ello Índigo será criada bajo esa doctrina, en la cual el sacramento del bautismo es diferente al de la religión católica.

Teniendo en cuenta que en en el cristianismo, quienes se bautizan es porque así lo deciden y están conscientes del momento único que van a vivir, la hija de la actriz y del cantante no será bautizada ahora que es una recién nacida, sin embargo, sí será ''presentada" ante Dios, solo que no de la forma "tradicional" o habitual que muchos conocemos.

De acuerdo con E! News, la familia Montaner prepara una ceremonia con la que le darán la bienvenida a la nueva integrante de la comunidad cristiana.

El evento religioso, en el que se realizarán oraciones especiales para pedir por el bien de la bebé, se realizará en la iglesia cristiana Vous, de Miami, Florida. Según el medio, solo estarían presentes Evaluna, Camilo, Índigo y el pastor Rich Wilkerson Jr., quien casó a los cantantes en 2018.

A diferencia del bautizo católico, para la ceremonia cristiana no es necesario que los bebés presentados tengan padrinos. Pero Índigo sí tiene una madrina, Manuela Echeverry, hermana de Camilo, quien no tendría ninguna carga religiosa sobre la niña, simplemente un título de cariño y honor para ella.

¿La hija de Camilo y Evaluna no se bautizará nunca? Índigo podría bautizarse cuando sea mayor

Índigo no será bautizada, pero sus padres esperan que lo haga cuando tenga la edad suficiente para elegir si desea continuar en el cristianismo.

Dado que en la religión cristiana las personas se bautizan cuando ya son conscientes, lo más probable es que Índigo se bautice siendo mayor.

Es importante señalar que en el bautismo cristiano la persona que va busca pertenecer a esta religión será sumergido en agua para simbolizar el fin de un modo de vida y el comienzo de algo nuevo.

Según se explica en Cristianismo Activo, los bautizados son las personas que han "hecho un compromiso de dar su vida para seguir a Jesús, ser obedientes a la palabra de Dios y vivir una vida nueva", es por ello que el bautismo no se realiza a niños o recién nacidos.