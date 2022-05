Kate del Castillo luce irreconocible tras reaparecer en evento; ¿qué le pasó? (FOTOS)

Comparta este artículo

Kate del Castillo lució irreconocible de su cara y aseguran que se hizo varios arreglos, sin embargo, en redes sociales aseguran que no le favorecieron en nada. La actriz de "La reina del sur" asistió el pasado lunes 16 de mayo a un evento de Telemundo y reapareció ante las cámaras dejando ver un nuevo aspecto físico. Aquí los detalles.

¿Qué se hizo Kate del Castillo en la cara?

Este lunes Telemundo presentó en Nueva York todos los nuevos proyectos que tiene en 2022 y 2023, y el evento estuvo lleno de celebridades, entre ellas Kate del Castillo quien asistió para presentar la tercera temporada de "La reina del sur", sin embargo, durante su participación en el evento llamó la atención por los cambios físicos que se ha realizado especialmente en su cara.

La actriz está siendo blanco de críticas por parte de los internautas, pues señalan que dichos cambios en su cara la hacen ver mucho mayor de edad.

Kate del Castillo quien posó al lado de Adamari López, Jackie Bracamontes, Fernando Colunga, entre otros, optó por llevar un look completamente negro, pues su vestido era de manga larga y cuello de tortuga y tenía unas botas de charol del mismo color. Para resaltar su vestimenta tenía un collar largo de diamantes y el cabello suelto con ondas y en tono rubio.

Sin embargo, quizá el maquillaje no fue la mejor elección, pues utilizó tonos muy nude que no resaltaban ninguna de sus facciones más que sus mejillas.

Usuarios reaccionan a cambios de Kate del Castillo en su rostro

En redes sociales, usuarios no pasaron por alto que Kate del Castillo lucía irreconocible en dicho evento y en las fotos que comenzaron a circular dejaron algunos comentarios asegurando que no parecía ella y que se notaba muy cambiada, pues los "arreglos" que se había hecho no le favorecían en nada.

“Pero Kate parece otra persona”, “Qué viejita se ve Kate”, “Qué mal está La Castillo, Dios mío”, "Kate Del Castillo? Pensé que era Kaitlin Jenner", “Kate se operó la cara y no le quedó nada bien. No había necesidad, es muy bonita”, “¿Qué le pasó a Kate?”, “¿Qué le pasó a su cara? Ya no es ella” se lee entre las publicaciones

¿Cuándo se estrena La Reina del Sur 3?

Pese a que aún no hay fecha de estreno para la tercera temporada de La Reina del Sur con Kate del Castillo, hace unos días, la actriz que interpreta a Teresa Mendoza reveló el tráiler de esta nueva producción.

La serie se fijará en cuatro años después de la anterior temporada y tendrá a una Teresa dispuesta a todo por recuperar a su hija que se le fue arrebatada antes de terminar en la prisión.