MÉXICO.— Muchos consideran que Xavier López ‘Chabelo’ es inmortal, incluso en redes sociales suelen bromear con esto, pero la realidad es que la muerte del actor, comediante y conductor, podría estar más cerca de lo esperado. Recientemente un medio impreso ha causado gran conmoción al reportar que el actor presuntamente se encuentra muy mal de salud. De acuerdo con la polémica publicación, ‘Chabelo’ padece un cáncer que lo deteriorado, aunado a esto el presentador supuestamente sufre de alzheimer y demencia senil.

Xavier López 'Chabelo' estaría desahuciado; reportan que tendría cáncer en etapa terminal

Fue la revista TVNotas, que dio a conocer que supuestamente Chabelo podría morir pronto, pues estaría enfrentando un cáncer que ha provocado que el actor sea desahuciado, pues estaría en etapa terminal.

De acuerdo con el medio de circulación nacional, una amiga cercana a la familia reveló el alarmante estado de salud del conductor del programa "En familia con Chabelo".

La supuesta persona entrevistada señaló que la salud de Chabelo comenzó a deteriorarse tras su salida abrupta de la televisión, esto habría provocado que el actor sufra de depresión.

En cuanto al reciente mensaje que el comediante compartió en su cuenta de Twitter, mismo en el que señaló que se encontraba preparando varios proyectos los cuales le tenían muy “animado”, la supuesta fuente externó que ese tuit solo fue para que sus fans no se preocuparan por su salud.

No obstante, la "amiga" de la familia destacó que a finales de 2019 e inicios de 2020 el exintegrante de "La Carabina de Ambrosio" comenzó a presentar varios dolores en todo el cuerpo, pero en un principio se creyó que era por su avanzada edad.

La salud de Chabelo no mejoró, por el contrario comenzó a usar bastón, y meses más tarde su médico le recomendó hacerse exámenes de sangre, fue así como se enteró que tenía un tumor cancerígeno en el tubo digestivo. El actor no quiso someterse a tratamientos fuertes y optó por alternativas que no funcionaron, como consecuencia el cáncer comenzó a invadir otros órganos de su cuerpo.

El supuesto entrevistado finalizó asegurando que los doctores ya desahuciaron al actor y comediante, por lo que su esposa Teresita lo llevó hasta Querétaro para despedirse de su mejor amigo Juan José Torreslanda.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Chabelo ni nadie de su familia ha confirmado esta información, pero el reporte a causado preocupación entre los fans del actor, quien desde hace varios años dejó la televisión.