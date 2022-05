Del Twitter a la vida real: Héctor Suárez Gomís agrede físicamente a periodista de la 4T

A través de redes sociales, el periodista Vicente Serrano denunció que Héctor Suárez Gomís lo agredió físicamente, luego de encontrarse -por casualidad- en un café de la plaza Artz en el Pedregal la tarde de este miércoles. El excolaborador de "La Octava", conocido partidario de la 4T, acusó al actor de romper sus lentes y amenazarle con -además- "romperle su mad...".

En su cuenta de Twitter, Serrano compartió el vídeo donde capta a Suárez Gomís que, sentado en una mesa frente a él, admite la agresión. En la publicación puede observarse cuando un hombre se acerca a Serrano y este le explica que el actor rompió sus lentes y, luego de la agresión, continuaba atacándolo.

"No tengas miedo y di todo lo que me has dicho", se escucha decir a Serrano, dirigiéndose a Gomís. "¿No dijiste que me ibas a romper la ma...?", insiste.

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

En el vídeo también se escucha al actor responder: "La verdad, wey. ¿No eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono".

Héctor Suárez Gomís Vs. Vicente Serrano

A través de la mencionada red social es conocido el hilo de amenazas e insultos mutuos que tanto periodista como actor se han dedicado. Sin embargo, en esta ocasión la Fiscalía de Ciudad de México invitó a Serrano a levantar la respectiva denuncia por agresión.

El periodista no tardó en compartir que se presentó en la Fiscalía para iniciar los trámites de la denuncia, en respaldo a la libertad de prensa y como agresión a un periodista.

De aquí nos vamos a la @FGRMexico. Gracias a @AmirIbrahimQRoo y @YosoyPedrero que tengo entendido se encuentra camino a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Sigo también en espera aquí del querido @cesargutipri. Gracias por su apoyo. — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 5, 2022

No obstante, los internautas no tardaron en recordarle precisamente las veces que ha amedrentado y amenazado del mismo modo al actor, por lo que las opiniones en redes sociales se vieron divididas.

Por su parte, Héctor Suárez Gomís admitió en redes sociales la agresión a manera de burla contra el periodista: