CIUDAD DE MÉXICO.— Fernando del Solar e Ingrid Coronado hace algunos años fueron de las parejas más queridas de la televisión, sin embargo, su historia de amor se vio empañada cuando anunciaron su ruptura, la cual estuvo envuelta en el escándalo, pues se criticó mucho a la presentadora de "Todos a bailar" cuando "dejó" al conductor argentino a pesar de que empezaba su lucha contra el cáncer. Ahora que ha fallecido, se ha recordado la vez que Ingrid le dedicó a Del Solar una canción en la cual expuso su sentir hacia él.

Esta es la canción que Ingrid Coronado le dedicó a Fernando del Solar

Este jueves 30 de junio, el medio del espectáculo quedó en luto luego de que se diera a conocer que el conductor argentino Fernando del Solar murió a la edad de 49 años.

Tras anunciarse su fallecimiento sin detallar las causas de su deceso, muchos recordaron su polémica relación con su colega Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos: Luciano y Paolo.

Asimismo, varios recordaron la vez que Ingrid tomó el micrófono y en plena transmisión en vivo del matutino de TV Azteca le dedicó una canción a su expareja. Aquel tema desató los comentarios, pues en la canción la conductora afirmó que Fernando es el hombre que más ha amado.

Recordemos que por muchos años Ingrid Coronado y Fernando del Solar estuvieron juntos en el programa "Venga la Alegría", mismo en el que revelaron varias exclusivas como el inicio de su relación, el nacimiento de sus hijos y hasta cuando decidieron casarse.

El matutino de TV Azteca también fue el escenario en el que Ingrid le dedicó una canción, de su autoría, a Fernando del Solar.

"Te despido y no olvido"... nadie te ha cuidado tanto como yo, sabe el universo que dijiste adiós. Te entregué todo por completo, di mi alma, lo sabe Dios. Me despido y no olvido. Te bendigo y bendigo cada instante de amor...", son algunas de las frases que conforman el tema que Ingrid cantó y en el que expreso su sentir hacia el padre de dos de sus hijos.

En aquella ocasión, la conductora también señaló que a pesar de haber terminado su relación con Del Solar, "Dios era testigo de que Fernando era el hombre que más había amado en la vida".

"La canción es para él y con todo el amor del que soy capaz. Es así. Tengo a Dios de testigo que es el hombre que más he amado en la vida, él sabe el enorme amor, yo con eso me quedo, con lo más lindo. Hoy con una composición mía desde el fondo de mi corazón, puedo agradecer estar con él y bendecir cada instante que he estado con él", explicó Ingrid al terminar de cantar.

En aquella ocasión, Ingrid Coronado negó que pudiera haber una reconciliación, asimismo, indicó el por qué de dicha negativa, aunque mencionó que esperaba mantener un lazo de amistad con su exesposo.

"Ya no. Este ha sido casi año y medio que ha sido muy duro. En este tiempo hemos tomado caminos distintos. Sé que para él va a ser lo mejor. Para todos lo ideal es que él esté bien. La distancia entre los dos no la puse yo. Cada momento, cada instante, tenemos unos hijos que son maravillosos. Hoy por hoy me gustaría tener una amistad. Lo mejor para ellos es que sus padres tengan una buena relación y que podamos hacer lo mejor", detalló la presentadora de TV.

Ingrid Coronado le fue infiel a Fernando del Solar

En el programa de YouTube "Pinky Promise", Ingrid Coronado se pronunció sobre los presuntos rumores de infidelidad a Fernando del Solar con Poncho de Anda.

Sobre esta polémica, la conductora manifestó que rumores así "le afecta a cualquier pareja", pero destacó que esa no fue la razón por la que se separó del argentino.

Asimismo, Ingrid agradeció a Lina, la esposa de Poncho, por la actitud que tomo ante tal rumor, pues "se portó increíble". La presentadora indicó que al final se volvieron amigas e incluso la mujer de su supuesto amante se convirtió un pilar para que ella (Ingrid) este bien.

"La esposa de Poncho que se ha portado como una reina. Ella desde el primer momento, se ha portado increíble y lo bueno de esta historia es que la amistad se ha hecho muy estrecha y han sido pilares para que esté bien y salga adelante", externó Ingrid.

"Quiero que sepa (Fernando) que siempre he actuado con amor. Él sabe que no está en mi sangre ser infiel y él sabe que sería incapaz", finalizó la exesposa de Del Solar.