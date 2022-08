Denuncian a Mau Nieto, comediante mexicano, por presunto abuso en un bar

Mau Nieto, famoso comediante mexicano, fue acusado de acoso y abuso sexual en un bar de la ciudad de México. Fue una usuaria de Twitter que también es amante del stand up, exhibió en dicha red social lo que había ocurrido durante el show de comedia en 2018.

Esta no es la primera vez que Mau Nieto es acusado de abuso, pues hace aproximadamente año y medio, el comediante también se vio envuelto en una polémica similar. Esto fue lo que pasó.

Denuncian al comediante Mau Nieto por presunto abuso sexual

La usuaria de Twitter identificada como Yamel (@melissapurrs) y mejor conocida como Melissa Yamel, quien es productora de stand up feminista, exhibió que en 2018, Mau Nieto abusó de ella en un famoso bar de la ciudad de México, el cual actualmente se encuentra clausurado.

En varios tuits, la joven relata que todo sucedió después del show que Mau Nieto y otros comediantes dieron en el bar, y que cuando ella se acercó a platicar con él sobre su presentación, él comenzó a ofrecerle varias bebidas alcoholicas. Melissa le cuestionó por qué lo hacía y Mau le respondió que era porque quería tener intimidad.

Luego de esto, "Yamel" expresó que la llevó al baño presuntamente a la fuerza y comenzaron a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Los demás standuperos y amigos de Mau Nieto, estaban afuera pero les pedían que se apuraran, pues todos sabían lo que estaban haciendo ahí adentro y nadie hizo nada para detenerlo.

La joven asegura que ella solo estaba deteniendo la perilla de la puerta del baño para que nadie entrara; cuando terminaron, Mau Nieto salió como sin nada y se fue con sus amigos.

Otro comediante y que según era "amigo" de Melissa, llamado "Solin", arremetió en su contra y le dijo que por poco arruinaba la carrera de Mau Nieto.

Sin embargo, "Yamel" también relató que otro joven que se dedica al stand up llamado Juan Escalante (@juanescaliente) se ofreció a llevarla a su casa, pero lo único que ella recuerda es que despertó en el departamento de él sin ropa; de esta situación Melissa no comentó nada más.

Melissa reveló que muchas veces la hicieron sentir como si ella hubiera tenido la culpa de que Mau Nieto abusara de ella, sin embargo, ella sabía que no era así y de nueva cuenta comenzó a asistir a eventos relacionados con stand up y comedia, pues sabía que ella no era la responsable.

En una ocasión, debido a su trabajo, le tocó trabajar de nueva cuenta con Mau Nieto y Melissa aseguró que fue demasiado incómodo, además de que se la pasó llorando en todo el show.

Después de ese evento, "Yamel" comenzó a notar que ya no la llamaban para trabajar y dejó de ir a ese tipo de shows, pues el que era su jefe, llamado Iván Juárez (@ivAntrax), decía que ella había tenido un "mal comportamiento" cuando Mau tuvo su show.

Melissa también comentó que mucho tiempo se quedó callada y solo sus amigos más cercanos sabían, sin embargo, ahora que han cerrado el bar en el que Mau Nieto abusó de ella, decidió hablar.

Asimismo, aseguró que eso es lo único que dirá al respecto y que por salud mental no hablará más del tema.

Mau Nieto y sus polémicas por abuso

Hasta el momento, Mau Nieto no ha hablado al respecto ni ha emitido alguna opinión o comentario sobre lo que sucedió con Melissa "Yamel", sin embargo, esta no sería la primera vez que el famoso comediante se ve envuelto en una polémica de estas, ya que fue otra comediante llamada Marcela Leucona quien se quejó de él, de Román Torres (integrante de la banda Matisse) con quien Mauricio tenía un podcast llamado "El Frasco", de Slobotsky y Ricardo Pérez de "La Cotorrisa" y de Pepe y Teo por hablar de su historia y de su relación con Ricardo.

Marcela pidió de favor que se bajaran los vídeos en los que se hablaba de ella y pidió una disculpa por lo que había sucedido, pues la llamaron, loca, rota, alcoholica, tóxica, enferma, entre muchas cosas más.

Asimismo, en redes sociales exhibieron a Mau Nieto por siempre criticar a las mujeres y menospreciarlas o denigrarlas en su "comedia", la cual aseguran es machista y retrógrada.