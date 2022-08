La Academia 2022. Critican a Cesia en Ventaneando y dicen que parece hombre (VÍDEO)

Las polémicas críticas entre Ventaneando y La Academia 2022 aún no paran, y es que ahora Daniel Bisogno y Pedro Sola criticaron nuevamente a Cesia, ganadora de la final, y dijeron que parece hombre.

Recordemos que en emisiones anteriores, Daniel y otros conductores del programa de TV Azteca aseguraron que la "leona de Honduras" apodo de Cesia, nunca debió ganar el reality pues no se le entiende cuando canta y no tiene el mismo talento que Mar o Nelson.

Asimismo, Pati Chapoy y Pedro Solar revelaron que el programa era aburrido y que incluso le cambiaban de canal pues la producción tampoco hacía bien su trabajo y los alumnos no tenían talento. Aquí los detalles.

Daniel Bisogno critica a Cesia de La Academia 2022 y dice que parece hombre

Fue este martes en la transmisión de Ventaneando que mostraron un reportaje sobre el festival de Carolina en Estados Unidos y durante una entrevista realizada a Adamari López aparecía un hombre de cabello rizado y muy esponjado, tal y como lo tiene Cesia, ganadora de La Academia 2022.

“Allá estaba Cesia, allá atrás, no la vieron, no la vieron”, dijo Daniel Bisogno; posteriormente, Pati Chapoy señaló que sí se parecía “pero vestida de hombre”. El conductor, le respondió que no, que más bien se parece a Cesia “del diario”.

Exhiben fraude en La Academia 2022 tras ganar Cesia de Honduras

Daniel Bisogno y Pedro Sola no son los únicos que no están de acuerdo con el triunfo de Cesia en La Academia 2022, pues incluso Lola Cortés proclamó a Mar como su ganadora.

Asimismo, usuarios en internet e incluso asistentes que estuvieron durante la final de La Academia el pasado domingo 14 de agosto, expusieron fraude luego de que revelaran que Cesia había ganado, ya que los votos al parecer estaban manipulados, hecho que también ya habían manifestado varios internautas desde la semifinal.

Durante la transmisión en vivo incluso se llegó a escuchar que el público gritó varias veces la palabra "fraude" una vez que se anunció que Mar había obtenido el tercer lugar, Andrés el segundo y Cesia el primero, llevándose así 1 millón de pesos y un contrato con Sony Music.