Mau Nieto responde a acusaciones de abuso: ''les pido que no me juzguen''

Luego de que Mau Nieto fuera acusado públicamente de abuso sexual por Melissa Yamel, una productora de stand up, el comediante mexicano rompió el silencio y habló por primera vez sobre dicha situación que lo mantiene en el ojo del huracán.

La joven relató que todo sucedió en el 2018 y que Mau Nieto mantuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento dentro del baño de un famoso bar en la ciudad de México. Sin embargo, Solin, otro comediante quien estuvo presente ese día y que la misma Melissa mencionó que era su "amigo" salió a desmentir su versión pues habría sido ella quien "presumió" que besó a Mau Nieto en el baño. Aquí los detalles.

Mau Nieto rompe el silencio tras acusaciones de abuso sexual

A través del programa Chisme No Like de Elisa Beristain y Javier Ceriani, Mau Nieto respondió a las acusaciones de abuso sexual que denunció Melissa Yamel en Twitter.

El comediante mexicano reveló que tiene que asesorarse bien y que sus abogados están viendo cómo proceder de manera legal; asimismo aseguró que la está pasando muy mal y pidió que no se le juzgara mediáticamente, pues todo se tiene que resolver de manera legal.

“Agradecería mucho que ustedes no me juzgaran mediáticamente...La estoy pasando muy mal con esto. Se tiene que resolver legalmente”

Comediante desmiente abuso de Mau Nieto a Melissa Yamel

Luego de que Melissa Yamel denunciara en redes sociales el abuso sexual que vivió a manos de Mau Nieto en 2018, la productora de stand up también mencionó a otro comediante conocido como "Solin"; ella aseguró que él era su "amigo" pero la dejó sola tras lo que vivió con Mauricio y le dijo que "la había cagado" haciéndola sentir como si ella tuviera la culpa de lo que había sucedido.

Melissa me tiene bloqueado pero ya que fui mencionado, les expongo mi versión, ya se la hice llegar a ella también. pic.twitter.com/JvpSOgPI0T — Solín (@solinstandup) August 16, 2022

Sin embargo, tras dichas acusaciones, Solin decidió responder a Melissa Yamel y desmentir su versión, pues de acuerdo a lo que él dice, fue ella quien quiso conocer a Mau Nieto y además, ya pasada de copas, salió del baño supuestamente presumiendo que se había "besuqueado" a Mau Nieto.

Asimismo, Solin le comentó a Melissa Yamel, que en efecto, eran amigos y él la había defendido de su exnovio por no dejarla hacer stand up, y reconoció haberle dicho que "la había cagado", pero él se refería a que si en verdad ella quería dedicarse a eso, no podía ir y emborracharse a los shows para luego ser una "mala copa".

Solin también recalcó que dejaron de ser amigos porque en esa ocasión solo lo metió en problemas, ya que para empezar, él la había defendido de su expareja y nunca le dijo nada sobre el supuesto abuso de Mau Nieto, si así hubiera sido, él la hubiera defendido sin pensarlo, pero por el contrario, salió del baño de ese bar gritándole a todo mundo que ella y Mauricio se habían besado. Además, él estaba presente cuando Melissa Yamel regresó con su exnovio luego de lo que pasó con Mau Nieto y nunca dijo nada.

Fiscalía responde a Melissa Yamel tras acusar de abuso sexual a Mau Nieto

La Fiscalía de la Ciudad de México contactó a Melissa Yamel para atender sus acusaciones por presunto abuso sexual contra Mau Nieto, famoso comediante mexicano.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro uD83EuDDF5de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

La joven productora de stand up relató en Twitter su historia con Mau y reveló que abusó de ella en un conocido bar de CDMX. Además, también reveló que estuvieron involucrados otros comediantes y nadie dijo nada.