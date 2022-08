Adela Micha confesó si Carlos Slim le regaló un departamento: VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.— Adela Micha es considerada como una de las periodistas más influyentes en México, pero ese estatus también le ha provocado tener que enfrentarse a varios escándalos durante su larga trayectoria. Uno de los más fuertes fue el supuesto departamento que le habría regalado Carlos Slim. A varios años de haberse generado esta polémica, la también presentadora decidió aclarar lo sucedido.

Adela Micha confesó si Carlos Slim le regaló un departamento

Una polémica que resonó muy fuerte en México y que colocó a Adela Micha en la mirada del ojo crítico fue el supuesto inmueble que recibió como obsequio por parte de uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora en entrevista con el programa de La Cotorrisa —podcast de comedia conducido por Ricardo Pérez y Slobotzk— la periodista habló sobre este rumor.

La también conductora de noticias inició revelando que su colega Martha Figueroa y un exnovio fueron los que originaron esta especulación. Asimismo, Adela Micha mencionó que este rumor se desató después de que terminó su relación sentimental con un hombre español, quien estuvo en una cena que ofreció la periodista en su departamento para Carlos Slim y Carlos Monsiváis.

“Me molesté muchísimo porque yo acababa de tronar con este ex novio y troné justamente por una cena que hice yo en ese departamento de Donceles con Carlos Slim, con Carlos Monsiváis, porque Carlos Slim siempre me decía que quería conocerlo, entonces hice el match y los invité a cenar”, comenzó relatando Adela.

De igual modo, Adela Micha argumentó que tras romper con su pareja, éste coincidió con Martha Figueroa, quien en ese entonces era su compañera porque ambas trabajaban para el mismo medio informativo. Por lo tanto a la periodista no se le hizo extraño que él difundiera ese rumor con ayuda de la también conductora del programa "Hoy".

Yo pend*#$#%mente invité a mi ex novio que pend*$%mente se le pasaron las copas, todo mal. Ese día tronamos y casualmente se hicieron muy amigos estos dos [su ex novio y Martha Figueroa], entonces yo dije: ¿De quién vino la información?... de este cab#$n, pero a mí Carlos Slim nunca me regaló nada.

La presentadora de "La Saga" manifestó que cuando se difundió el rumor de que Carlos Slim le regaló un departamento, ella trató de no prestarle atención, pero terminó molestándose porque su colega no indagó sobre la veracidad de la información, sólo la publicó.

“Ella había escrito que Carlos Slim me había regalado un departamento en Donceles porque era cuando todo el rescate de todo el centro histórico. Carlos Slim era muy bueno amigo mío, bueno yo lo sigo considerando un gran amigo, no lo veo hace mucho, y Carlos Slim no regala ni un pompón de Sanborns, es más, ni un contacto”, detalló Adela.

“Pase a encabro#$%& con Martha Figueroa porque además somos compañeras... diario nos veíamos, tan fácil que hubiera sido para ella preguntarme... que si me lo hubiera regalado lo hubiera dicho, tampoco me regaló una mansión, pero no fue el caso", agregó la periodista.

¿Adela Micha tiene un departamento carísimo en una zona exclusiva?

La periodista comentó que sí tiene un departamento en Donceles, pero no fue un regalo de Carlos Slim ni de nadie.

Adela Micha afirmó que lo compró con su propio dinero, pero por sugerencia de Carlos Slim, quien le habría comentado que algunas figuras internacionales habían adquirido un espacio dentro del mismo edificio.

¿Adela Micha y Martha Figueroa no se llevan?

Aunque Adela Micha explicó cómo es que consiguió una lujosa propiedad ubicada en la Ciudad de México. Martha Figueroa también quiso aclarar la polémica relacionada con dicho inmueble.

En entrevista con Matilde Obregón, la también conductora del programa "Con Permiso" afirmó que Adela reaccionó de forma violenta, pues terminó jalándole el cabello a Martha cuando se acercó para reclamarle por la publicación.

“Porque no le avise de algo que publiqué de ella en mi columna, comenté que su novio anterior era más guapo que el actual, se enojó muchísimo, que le habían regalado un departamento", explicó la periodista de espectáculos a Matilde.

Cabe destacar que tanto Adela Micha como Martha Figueroa no han aclarado si son enemigas, pero en varias ocasiones se ha comprobado que tampoco son amigas y mantienen un distanciamiento.