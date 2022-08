Laura G revela si Cynthia Rodríguez se une al programa ''Hoy'': Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unas semanas Cynthia Rodríguez se despidió definitivamente del programa "Venga la Alegría", matutino en el que laboró por varios más de 10 años. Sin embargo, antes de la renuncia de la esposa de Carlos Rivera ya se rumoreaba que esta decisión fue tomada por la exalumna de La Academia para poder irse a la competencia. Ahora su excompañera, Laura G reveló si la también cantante se uné al programa "Hoy".

Laura G revela si Cynthia Rodríguez se une al programa ''Hoy''

Luego de una largas y lujosas vacaciones por Europa y África, Cynthia Rodríguez regresó al matutino de TV Azteca, pero solo para despedirse y confirmar que se había casado con Carlos Rivera. Asimismo, en su visita a la televisora del Ajusco, la también modelo aclaró los rumores en torno a su futuro.

Fue así como desmintió que estuviera embarazada y que renunciaba para irse a Televisa. No obstante, tras confirmar su salida de "Venga la Alegría", los rumores sobre que llegaría al programa "Hoy" se hicieron más fuertes.

Ahora que Laura G estuvo en el programa de radio 'La Caminera', se encargó de revelar si es verdad que su excompañera se irá a la competencia como se especula.

"¿Pero Cynthia se va a ir a 'Hoy', a Televisa, o todavía no sabemos?", mencionó Fer Gay (a cargo de la emisión radiofónica) luego de que en la plática con la conductora regiomontana, ésta señaló que muchas compañeras se habían salido del programa, y ahora nada más quedaban Anette Cuburu, Krsital Silva y ella.

Ante este comentario, Laura G respondió que ella podía confirmar dicho rumor: "Yo te lo confirmo, no. No se va a ir, estuve con ella la semana pasada, no se va a ir. Ella está viviendo una etapa que se súper mega merece después de 17 años", afirmó la presentadora suplente de La Academia 2022.

Y aunque la conductora de "Venga la Alegría" confirmó que su colega Cynthia Rodríguez no se iba a la televisora de San Ángel, cometió una imprudencia por la que recibió cientos de burlas y señalamientos, pues confundió Puebla con Tlaxcala.

Laura G provoca las burlas en su contra al decir que Huamantla está en Puebla

La presentadora de TV volvió a ser objeto de burlas y criticada luego de que, mediante un vídeo que circula en internet, fuera evidenciada el error geográfico que tuvo, pues aseguró que Huamantla estaba en Puebla y no en el estado de Tlaxcala donde realmente se ubica.

La confusión de Laura G se dio, como se mencionó antes, al hablar del futuro de Cynthia Rodríguez de quien se dijo que dejaba el matutino de TV Azteca para unirse al programa ''Hoy''.

"Está en primera dama, allá Huamantla, allá saludando a todo Puebla", dijo con seguridad la regiomontana, y aunque Tania Rincón y Fer Gay (conductores de la emisión) no se percataron del error de Laura, en los comentarios del vídeo, internautas no tardaron en hacerle notar su confusión. No obstante, otros aprovecharon para burlarse de ella.

¿Cuál es el futuro de Cynthia Rodríguez, se unirá al programa ''Hoy''?

Tal y como Cynthia Rodríguez indicó, Laura G reiteró que su excompañera se enfocará en su matrimonio y en formar una familia junto a su ahora marido Carlos Rivera.

Asimismo, la conductora de "Venga la Alegría" finalizó esta charla comentando que Cynthia Rodríguez de Rivera se toma muy en serio su papel de esposa, por lo que disfrutando de esta nueva etapa en su vida:

"Acabo de ver el vídeo de Carlos y está en primera dama de Huamantla; Carlos cantando y ella saludando en corto, corto, largo", mencionó Tania Rincón.