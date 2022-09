El Retador 2022. Lupillo Rivera y Dulce protagonizan acalorada pelea; Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— En esta pasada emisión de El Retador 2022, Lupillo Rivera y Dulce se encargaron de generar el momento de tensión en el foro, pues los cantantes protagonizaron una acalorada pelea luego de que la intérprete de "Déjame volver contigo" se mostró muy molesta tras haber perdido el trono en el reto de canto.

Asimismo, la también actriz acusó al juez por no importarle que los participantes canten bien o mal, sino como se ven, pues Dulce recalcó el supuesto favoritismo de Lupillo hacia Karina.

El Retador 2022. Así fue la pelea entre Lupillo Rivera y Dulce

Este pasado domingo 11 septiembre se llevó al cabo el quinto programa, y nuevamente una candente pelea colocó al programa en la polémica. Y es que Dulce no pudo contener su enojo con Lupillo, a quien acusó de tener un marcado favoritismo hacia la participante Karina Torres.

"Es como una cosa muy extraña que sucede aquí, si lo haces bien pierdes, si lo haces mal ganas y no lo digo yo, lo ha dicho todo el público que son los mejores jueces que tenemos, entonces creo que yo que se ha perdido un poquito una guía recta, una guía sana", comentó visiblemente molesta Dulce, quien abandonó el programa.

Sin embargo, no fue la única que se quejó de Lupillo, también 'El Mimoso' acusó al juez de no ser objetivo con quién canta bien y quién no.

Debido a las críticas, el intérprete de "Grandes ligas" respondió con gran molestia que no había favoritismo, solo era cuestión de percepción.

Asimismo, el apodado "El Toro del Corrido" se defendió afirmando que Dulce había desafinado en algunas notas. En tanto que sobre Karina señaló que "tiene su propio talento y no tiene que andar con nadie para lograrlo". Rivera también mencionó que "hay artistas que no saben perder".

“Que vergüenza de disque programa, como menosprecian ustedes mismos a las mujeres que tienen un sueño y uno nomas queriendo aportar y que logren ese sueño. Karina tiene su propio talento y no tiene que andar con nadie para lograrlo, pero ustedes siempre inventando cosas de este tipo para su propio beneficio y de los artistas que tienen carrera y no saben perder, creo es un problema personal de ellos”, dijo con gran molestia el intérprete de "Despreciado".

Cabe destacar que a lo largo de la velada, Karina Torres defendió su trono al entonar ‘Lady Mermelade’ de Cristina Aguilera, luego de enfrentarse a muerte con las mujeres de La Banda Las Perdidas, provocando que Lupillo nuevamente votara por Karina, decisión que secundaron Alicia Villareal y Fonseca.

El Retador 2022. ¿Cómo va la competencia?

En cuanto al duelo de imitación: Verónica Linares, imitadora de Rocío Durcal se mantuvo en el trono tras vencer al imitador de Ricardo Arjona.

Pero Verónica también se enfrentó contra el imitador de José José, Luigui Jesús, quien pese a no ganar, pasará a la siguiente ronda.

En el reto de baile: Adrián Di Monte y Pía Sanz se mantuvieron invictos luego de que se presentó Emmanuel Torres, quien es considerado el séptimo mejor en su disciplina de baile, motivo por el que los jueces consideraron salvarlo y pasará a la siguiente ronda.