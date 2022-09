EE.UU.— Recientemente, Gwen Stefani dejó a sus fans en shock tras mostrar su "nuevo rostro". La cantante y diseñadora causó gran revuelo tras su última aparición en televisión, pues muchos aseguraron que no la hubieran reconocido de no ser porque su nombre aparecía en la pantalla.

Gwen Stefani impacta con radical cambio en su rostro; luce ''irreconocible''

Hace unos días, la cantante Gwen Stefani fue invitada al show "Late Night with Seth Meyers" para hablar de su participación como ‘coach’ en el programa "The Voice US", reality show en el que ha participado anteriormente.

Sin embargo, de la aparición de la exvocalista del grupo No Doubt destacó su nueva apariencia, pues la cantante sorprendió a todos al lucir una cara completamente irreconocible, lo que ocasionó diversas reacciones en redes sociales.

Y es que su rostro lucía completamente inflamado, los labios con mucho más volumen y hasta parecía que el movimiento lo tenía un tanto limitado, por lo que muchos atribuyeron esto a un exceso de bótox, entre otros procedimientos.

El "nuevo rostro" de la cantante de 52 años se volvió tendencia rápidamente, y como era de esperarse, la intérprete de "Sweet Scape" recibió cientos de críticas, incluso algunos fans e internautas le pidieron que pare de hacerse "arreglitos", pues se está "destrozando" la cara.

¿Gwen Stefani se operó la cara?

Esta no es la primera vez que Gwen Stefani entra en polémica por el aspecto de su cara, hace unos años, la también empresaria asistió a una gala de premios con un rostro completamente distinto, por lo que aseguraban que se había hecho algunos ‘retoques’ en el rostro.

En aquella ocasión, la cantante desmintió esa versión y recalcó que su aspecto se debía únicamente al maquillaje. Y si bien Gwen no ha admitido públicamente que se haya hecho alguna intervención quirúrgica en la cara, varios expertos han señalado que probablemente sí se modificó el rostro.

“Parece que ha tenido relleno de mejillas, una rinoplastia para suavizar la protuberancia en la vista lateral de su nariz, botox para dejar caer su labio superior para reducir su sonrisa gomosa, inyecciones de labios y un implante de barbilla”, explicó la Dra. Michelle Yagoda para la revista ‘Life & Style’, en junio de 2020.

Cabe destacar que la intérprete de "Cool" jamás ha reconocido abiertamente que se haya sometido a algún tipo de tratamiento o procedimiento estético, pero hace algunos años reveló que el secreto para mantener una imagen juvenil: El amor.