Niurka planea boda con Juan Vidal; se casarían en Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO.— Niurka Marcos y su novio el actor Juan Vidal, siguen dando muestra de que su relación va muy en serio. Recientemente, la pareja habló de su ceremonia de compromiso en Perú y los planes que tienen para su boda, la cual se llevaría al cabo antes de que finalice este 2022. Asimismo, la actriz ya habría elegido el lugar en el que formalizaría su polémica relación.

Niurka estaría planeando su boda con Juan Vidal; se casarían en Yucatán

En entrevista con algunos medios de comunicación, Niurka Marcos y Juan Vidal reiteraron estar muy enamorados, por ello revelaron que el próximo paso a dar sería el matrimonio.

La vedette fue quien indicó que le gustaría casarse con el actor antes de que termine el 2022, de igual modo, la cubana mencionó que le gustaría hacer algo diferente en cuanto a su boda, pues cree que "hay otras formas de comprometerse".

"Yo siento que es algo socialmente impuesto (la boda). Hay formas de comprometerte espiritualmente que son más honestas", puntualizó Niurka.

Asimismo, la exesposa del productor Juan Osorio mencionó que ya se encuentra buscando un lugar en el cual pueda llevar al cabo su unión matrimonial. Pero señaló que éste debe ser un lugar que esté cargado de energía espiritual, por lo que considera que en Yucatán lo encontrará.

"A mí me gustaría que fuera en uno de los cenotes del sureste en Yucatán, porque el cenote tiene, y todos los mexicanos lo saben, que tiene energías especiales", detalló la bailarina.

Niurka Marcos también confirmó que ella y Vidal se comprometieron en su viaje a Perú. Aprovechando las cámaras presumieron las joyas que se dieron en la ceremonia. Juan lució un anillo dorado con una perla roja que iba a juego con la pulsera de su prometida.

La cubana señaló que más adelante recibirá el anillo: "Yo creo que más adelante, pero yo quiero hacerlo diferente... 'Portar nuestros anillos de compromiso', eso se lo dijo un día y a los dos, apareció con su detalle", concluyó la actriz.

Niurka les gustaría lanzar su propia versión de un famoso libro

Aprovechando que son una de las parejas del medio del espectáculo que más pasión derrochan en cada evento o programa en el que se presentan, Niurka y Juan Vidal confesaron que les gustaría hacer su propia versión de un famoso libro erótico.

La pareja de enamorados mencionó que les gustaría lanzar su propia versión del libro ''Kama Sutra'', debido a que en esos temas son expertos.

"Eso sería bonito", dijo la cubana, por lo que Vidal explicó: "No es mala idea, pero algo bonito, algo bonito para las parejas. Sí, no yo me sé...", respondió el actor de 45 años para una entrevista con "Venga la alegría".

Y aunque Niurka se sorprendió ante la respuesta de su novio, dijo que se había acordado de la noche anterior, por lo que mencionó: "Nosotros tenemos una sexualidad muy bonita, muy plena. ¿Sería un buen varo, no?".

Debido a la extravagante personalidad de ambos, el lanzamiento de su libro erótico podría no ser una idea descabellada, aunque por ahora la pareja está concentrada en la planeación de su boda.

Cabe destacar que su relación inició durante su participación en la segunda edición del reality show: "La casa de los famosos", y a pesar de las opiniones y polémicas, ellos continuaron con su romance tras su salida. Ahora se encuentran disfrutando al máximo de su gran amor.