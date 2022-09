CIUDAD DE MÉXICO.— Ingrid Coronado por fin respondió a los señalamientos sobre si sostiene una relación sentimental con su colega, Marco Antonio Regil; asimismo, la autora del libro "Mujerón" habló de un futuro "juntos".

Ingrid Coronado revela si tiene una relación con Marco Antonio Regil

Hace unos días surgió el rumor de que Ingrid Coronado podría estar teniendo un romance con Marco Antonio Regil. En entrevista con distintos medios, la exconductora de "Venga la Alegría" negó que en este momento esté saliendo con el conductor de "Atínale al Precio".

Sin embargo admitió sostener una amistad con él; de igual modo, el exGaribaldi no descartó que en el futuro puedan tener una relación sentimental con él, pues considera que es "un tipazo".

"A lo mejor en un futuro, puede ser... es un tipazo, es un señorón, yo lo quiero mucho, es un buen amigo, no sé si haya posibilidad... ya verán si nuestros ojitos nos delatan", comentó la conductora entre risas.

Ingrid Coronado también señaló que ella suele ser la última en enterarse de los romances en los que la involucran, aunque en esta ocasión que ha sido relacionada sentimentalmente con Regil, espera que el rumor se convierta en verdad.

"Yo siempre me entero de las noticias al último, no sé, le voy a preguntar si tiene algo qué decirme.. siempre se dicen cosas, Marco es una persona de primera, a la que le gustan las mismas cosas que a mí y estará de acuerdo en que cuidar nuestra salud emocional es bien importante", externó la también locutora.

Y aunque la exesposa de Fernando del Solar afirmó que no tiene una relación amorosa con Marco Antonio, manifestó estar abierta a la posibilidad de enamorarse.

"Yo estoy abierta al amor, sé muy bien lo que quiero, y mientras no llegue la persona con la que quiero compartir mi vida, puedo decir que estoy muy bien sola... Bueno, tengo algunos señorones que están rondando mi vida, siento que tengo una vida muy rica", detalló la exintegrante de Garibaldi.

¿Cómo surgió el rumor del supuesto romance entre Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil?

Fue el periodista de espectáculos, Alejandro Zúñiga, quien hace unos días en su canal de YouTube comentó que Ingrid Coronado está saliendo con Marco Antonio Regil.

De acuerdo con Zúñiga, las sospechas de una relación sentimental entre ambos conductores aumentaron luego de que grabaran un podcast para el programa de Marco Antonio Regil, en dicho proyecto se notó la buena relación que tienen.

"Yo he estado recibiendo mensajes anónimos en mis redes sociales respecto a Ingrid Coronado, es una cuenta que no dice el nombre de la persona y me escribe constantemente para decirme que Ingrid Coronado está saliendo con Marco Antonio Regil", contó el experto en espectáculos en su programa.

No obstante, la también periodista Ana María Alvarado indicó que le preguntó directamente a Ingrid Coronado sobre si había la posibilidad de darse una oportunidad en el amor con Marco Antonio Regil. A lo que la ex de Charly López le respondió que por el momento está enfocada en solucionar sus problemas legales.

"Es una amistad como dicen de mucho tiempo, la de Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil, nada más que supieron que estaban trabajando juntos, ella a mí me comentó que lleva ocho años soltera, sí tiene pretendientes pero que ahorita con lo que está viviendo no es el mejor momento, que si llega no le dirá que no al amor, pero primero quiere resolver otros temas", explicó la también presentadora de TV.