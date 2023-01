Galilea Montijo fue víctima de una relación tóxica: ''Me hicieron sentir muy fea'' (VÍDEO)

Galilea Montijo es conductora de "Hoy" y de "Netas divinas" y ha logrado posicionarse como una de las presentadoras más reconocidas en México, sin embargo, ella misma ha revelado que no ha sido fácil llegar al punto en el que está actualmente, pues a lo largo de su vida y su carrera se ha topado con varios obstáculos.

Fue precisamente hace unos días, que Galilea Montijo confesó en televisión en vivo haber estado en una relación tóxica que le hizo mucho daño y que además, le costó trabajo salir de ella. Esto fue lo que comentó la conductora.

A través de la más reciente emisión del programa "Netas divinas" fue que Galilea Montijo reveló que estuvo en una relación tóxica hace algunos años y que dicha persona dañó por completo su autoestima y la seguridad que tenía en ella, pues fue donde "más fea se había sentido en la vida".

La conductora de "Hoy" comentó que era tanto lo mal que se sentía que llegó a pesar tan solo 41 kilos, cuando el peso en el que se mantiene es de 69 kilos:

Ante esta confesión, sus compañeras del programa, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún quedaron completamente sorprendidas pues no podían creer que haya estado en ese tipo de relación. Galilea Montijo incluso añadió que una amiga le preguntó si no estaba consumiendo narcóticos:

"Una amiga me dijo, te estás metiendo drogas, no, nunca me he metido drogas pero era la angustia, la inseguridad, me pisaron de verdad, me destrozó la autoestima por completo y me sentía espantosa y yo no sabía cómo salirme de esa relación", admitió.