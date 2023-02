''Maxine Woodside me despidió'': Ana María Alvarado llora al revelar su salida de la radio. VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.- Intentando contener un temple serio, Ana María Alvarado reveló la tarde del martes que Maxine Woodside la despidió del programa radiofónico "Todo para la mujer", tras un cambio de actitud por parte de la conductora estrella que, a decir de la periodista de espectáculos, daba claros indicios de que ya no estaba cómoda con su trabajo.

Al borde del llanto, Ana María Alvarado recapituló los más de 32 años que pasó en el programa en el que, insiste, se desarrolló de forma profesional mientras compaginaba sus otros trabajos en televisión, donde también figuraba como periodista de espectáculos en emisiones como "Venga la Alegría" y "Sale el Sol".

A decir de la agraviada, de un tiempo a la fecha Maxine Woodside se había comportado distante con ella, hasta ignorándola en algunas ocasiones durante los espacios de corte comercial en la emisión.

Noticias Relacionadas Ana María Alvarado sufre un episodio de parálisis facial (vídeo)

"Es un programa en el que he permanecido por más de 32 años, más de la mitad de mi vida", aseguró Ana María en el en vivo que realizó para sus seguidores a través de YouTube, asegurando entre lágrimas que se sentía como una pérdida.

"Hoy me llegó mi 'nada es para siempre'", lamentó la conductora, en tanto que enumeraba las enseñanzas y dichos que le aprendió a Maxine Woodside durante las más de tres décadas de trabajo conjunto.

¿Ana María Alvarado demandará a Maxine Woodside por despido injustificado?

La conductora aprovechó el espacio para aclarar que tampoco pensaba demandar por un despido injustificado, pese a que también destacó ciertas injusticias que vivió en sus últimas participaciones en el programa, especialmente detrás de la producción, siendo que recuerda que fue excluida de grupos de WhatsApp entre Maxine, su hijo y otros colaboradores.

"Ustedes los que me conocen saben que no soy persona de guerra, soy persona de paz, pero en esta ocasión solo pido lo justo lo que me conviene, cuando te corren injustificadamente, lo único que hay que hacer es apelar por justicia, y no es por querer aprovecharme de la situación", señaló Ana María en el video, en lo que tachó el peor día de su vida.

La periodista, que rápidamente recibió el apoyo de otros colegas del medio, entre ellos Pedro Sola, intentó contener las lágrimas al tiempo que insistía en que era un proceso doloroso para ella, pues se trata de un trabajo que realizó por décadas.

Maxine Woodside tacha de "falsas" las declaraciones de Ana María Alvarado

Sin embargo, momentos más tarde Maxine Woodside dio a conocer que dichas declaraciones eran falsas, y aclaró que fue a través de las redes sociales de Ana María que se enteró del supuesto despido.

"Me acabo de enterar que yo la corrí del programa, eso es totalmente falso, yo no la corrí, Anita sigue teniendo su lugar en 'Todo para la mujer', y ahí la esperamos el martes", dijo la titular del programa.

Las conductoras mantuvieron una buena relación de más de treinta años, hasta las declaraciones que se hicieron públicamente este martes.

Incluso apenas en noviembre del 2022, Ana María Alvarado fungió como una especie de vocera ante el fallecimiento del hijo de Maxine Woodside, aclarando situaciones de depresión que había atravesado, recuerda El Universal.