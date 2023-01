Exatlón México: ¿Quién gana la fortaleza hoy 9 de enero de 2023?

Exatlón México inicia otro capítulo más este lunes y ahora ya podríamos saber quién gana la fortaleza hoy en el programa. El pasado domingo se vivió una eliminación bastante intensa en donde los rojos perdieron a un integrante del equipo después de una mala racha para los azules que los dejó en desventaja.

Esta sexta temporada de Exatlón México no ha sido del agrado para muchos seguidores del programa y aparentemente la producción tomó la decisión de adelantar la final del programa para dar inicio al All Star lo más pronto posible. Mientras tanto, aquí te decimos quién gana hoy la Villa 360° en Exatlón.

Exatlón México: ¿Qué pasará hoy lunes 9 de enero?

Tras la eliminación de Yamileth, el equipo de "Famosos" está cada vez más dividido y eso es algo que no solo ellos saben, sino que "Contenientes" también está al tanto de la situación con los rojos, por lo que podrían utilizarla a su favor.

Tzana se encuentra muy triste y rompe en llanto tras la salida de su compañera, y es que además de pelear por su lugar entre ambas, la realidad es que con Stephanie y Valeria no hay una muy buena relación, pues ha habido varios roces y aseguran que no son buenas competidoras y eso es algo que hasta los usuarios han manifestado en redes sociales.

Este lunes tanto rojos como azules van a pelear por la Villa 360° en Exatlón México y para ambos es muy importante mantenerse dentro de la fortaleza si quieren llegar juntos a la final del reality.

Cabe mencionar que de nueva cuenta la estabilidad de los azules peligra, pues una de sus atletas más fuertes, Dana Castro, quien había ganado el blindaje la semana pasada, sufre una fuerte lesión en la rodilla y no puede competir en los circuitos. Incluso se dice que la competidora podría salir de Exatlón México por lesión, por lo que sería una baja muy importante para el equipo, así como sucedió con Lizli, Andrea, etc. Esta información no está del todo confirmada y según se dice que hasta el miércoles podrían dar el parte médico de Dana para saber si queda eliminada o permanece en la competencia.

¡Intensa caída de DANA! uD83DuDE31 La atleta pisó mal y siente un fuerte dolor el el pie. uD83EuDD79 ¡Manden buenas vibras para ella! ?uD83DuDE4CuD83CuDFFC #EliminaciónColosal uD83DuDCF2



Transmisión uD835uDE40uD835uDE49 uD835uDE51uD835uDE44uD835uDE51uD835uDE4A uD835uDE3CuD835uDE43uD835uDE4AuD835uDE4DuD835uDE3C uD83DuDD34uD83DuDD35 ? https://t.co/pTWp6GKzLs pic.twitter.com/eiKL4GGxHD — Exatlón México (@ExatlonMx) January 9, 2023

Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 9 de enero de 2023?

De acuerdo con información filtrada en internet, quien gana hoy la fortaleza en Exatlón México es el equipo azul. Pese a que son menos y actualmente Dana se encuentra lesionada, "Contendientes" está haciendo todo lo posible por mantenerse dentro de la competencia y les estarían dando batalla al equipo rojo que está pasando por una etapa complicada internamente, pues los roces y peleas aún continúan.

Cabe mencionar que hasta el momento, esto es solo una especulación y habrá que ver la emisión de hoy para saber quién gana la Villa 360° en Exatlón México.

Exatlón México. ¿Cuándo y dónde ver el programa EN VIVO?

Exatlón México cambió de horario y ahora se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm mientras que los domingos de eliminación son a las 8:00 pm por de la señal de Azteca Uno. Puedes ver el programa en vivo en televisión de paga, abierta o desde internet en el sitio web de TV Azteca. Haz clic aquí para ir directamente.