MEXICALI.— El cantante Jay de la Cueva volvió a desatar los elogios debido a su gran profesionalismo, compromiso con su banda, pero sobre todo el amor por sus fans.

Y es que el también músico dejó a su audiencia atónita al dar un concierto desde una cama de hospital.

No obstante, este inusual momento que protagonizar el intérprete de “Sentimetal” generó especulaciones, ya que algunos cuestionaron si el cantante estaba genuinamente lesionado o si se trataba de una estrategia escénica.

¿Qué le pasó a Jay de la Cueva? Da concierto pese a estar en una cama de hospital

Fue a través de un vídeo publicado en TikTok que se mostró el momento en el que Jay ofreció un concierto en Mexicali, Baja California, pero este se hizo viral, pues el intérprete de “Mil demonios” cantó estando en una cama de hospital.

De acuerdo con la usuaria que compartió el clip, ella al ser parte del staff, colocó una camilla en el escenario antes de que la agrupación empezara a interpretar sus éxitos.

“Pusieron una cama, y todos pensamos que era parte del show”, indicó la joven quien fue parte del armado del escenario.

Sin embargo, horas más tarde se percató al igual que todos los asistentes al concierto, que Jay de la Cueva ingresó al escenario usando un patín, posteriormente se acomodó en la camilla de hospital. Asimismo, el músico dejó ver que tenía lesionado un pie.

Pero su aparente fractura no le impidió ofrecer un show por alrededor de dos horas.

¿Jay de la Cueva realmente se fracturó un pie?

Aunque algunos creyeron que Jay simplemente utilizó la cama para simular estar enfermo y generar controversia, fans del cantante salieron en su defensa afirmando que realmente se fracturó el pie derecho.

Sus seguidores señalaron que el cantante no finge, pues desde hace un par de semanas ha estado asistiendo a eventos utilizando un patín para moverse. Además de que siempre lleva un zapato para fracturas.

No obstante, fue el pasado 4 de octubre, cuando De la Cueva vivió un inesperado accidente en el escenario durante un concierto de Moderatto en el Teatro del Pueblo de la Feria de Pachuca 2023.

En aquel show, casi al finalizar el concierto, a la par que tocaba “Autos, Moda y Rock & Roll” en el piano, el cantante intentó un salto espectacular que no salió como había planeado.

Jay de la Cueva cayó, y terminó con una lesión en su pierna derecha. Su rostro reflejó de inmediato el dolor, y el concierto se detuvo para que recibiera atención médica.

Tras aproximadamente 10 minutos de pausa, el vocalista regresó al escenario con una venda en su pierna lastimada.

“Me duele mucho mi pie… esperemos que el piecito no esté roto y que podamos continuar la gira porque no saben la ilusión que me hace salir y verlos cantar y sonreír”, explicó Jay tras la caída que sufrió.