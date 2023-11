Daniel Bisogno sigue preocupando por su estado de salud, y es que hace unos meses estuvo en terapia intensiva luego de que se le reventaran las várices esofágicas y apenas la semana pasada se ausentó varios días de “Ventaneando”, lo que provocó que de nueva cuenta se especulara sobre su estado de salud.

Pati Chapoy y los demás conductores del programa revelaron que “El muñeco” se encontraba bien de salud, pues incluso se llegó a decir que había muerto. Ahora es él mismo quien revela la verdad de su enfermedad, pero aún en medio de la polémica, pues un supuesto exnovio, lo acusa de consumir sustancias ilícitas para tener intimidad. Esto se sabe.

Daniel Bisogno revela su estado de salud; esta es su peligrosa enfermedad

Fue durante este lunes en la emisión de Ventaneando que Daniel Bisogno por fin rompió el silencio sobre su estado de salud y la razón por la que habría sido hospitalizado nuevamente hace apenas un par de días.

“Estábamos haciendo el programa, yo le comenté a Pati y a mis compañeros que me empecé a sentir muy inflamado, entonces, me van a ver en el hospital constantemente… aquí había un antecedente por lo de las várices, y cada determinado tiempo tengo que estar yendo a checarme, hacerme una endoscopía”, relató.

Pati Chapoy adelantó que lo que les comunicaron a ellos en un parte médico es que se le había reventado la vesícula, por lo que tuvo una infección severa y confirmó que padeció una sepsis.

“El parte médico que recibimos en ese momento es ‘se reventó la vesícula, lo tuvieron que operar y no supimos más. Nosotros fuimos delicados en dar la información para evitar lo que no pudimos evitar, que de pronto medios muy importantes empezaron a especular”, manifestó la titular del programa

La sepsis es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección.

La sepsis es una urgencia médica y si no se diagnostica y trata de forma temprana, puede ocasionar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple y poner en riesgo la vida.

Daniel Bisogno usa drogas en sus parejas para tener intimidad, según exnovio

Ahora, durante el programa Chisme No like, un exnovio de Daniel Bisogno reveló que el conductor utiliza “métodos” para conquistar a jovencitos. En el programa señalaron que le cambiaron el nombre por seguridad.

La expareja de Daniel Bisogno comenzó compartiendo capturas de pantalla de cuando Daniel Bisogno le empezaba a hablar:

“Yo estuve con él, salí con él como cuatro, cinco veces, aproximadamente.. Me invitaba al teatro, también tengo fotos de las pruebas de VIH que se hizo, me las mandaba también”, señaló ‘Alejandro’,

En la entrevista, ‘Alejandro’ calificó a Daniel Bisogno como una persona “que sabe que un joven de esta edad, se emborracha muy rápido… Después de verte ebrio te ofrece cocaína, es como una estrategia que tiene porque lo hace con todo el mundo”.

Ante la pregunta de cómo es que les ofrece drogas a sus ‘víctimas’, el hombre mencionó que: “Primero sacó la bolsita y empezó a inhalar, primero no me pregunto si quería, ni nada, empezó a inhalar, después me dijo ‘¿no quieres?'”.

“Me parece que es tusi, él tiene mucha mucha cocaína ahí en su casa, inclusive él dice ‘si quieres más, yo conozco a gente que me la puede traer sin problemas”, señaló el hombre.

La supuesta pareja menciona que de cinco veces que salió con él, lo vio consumiendo tres veces, y lo hace después de comer alcohol.

Finalmente, ante la pregunta de si un conductor de TV Azteca le daba de las drogas más duras para tener relaciones el joven señaló: “Es verdad y lo hace muy seguido”.

“Yo no sé si más jovencitos se atrevan a hablar para que se sepa la clase de persona que es Bisogno, pero eso es lo que hace (…) él te incita a consumir eso, lo usa como estrategia para que sea más fácil acostarse con alguien porque esa droga hace que no tengas noción de lo que está pasando”, señaló.

‘Alejandro’ dijo tener miedo de que alguien pudiera ser contratado por Daniel Bisogno para hacerle daño, por lo que de cualquier cosa que le pudiera pasar, responsabilizó al conductor de ‘Ventaneando’.