Luis Miguel y Aracely Arámbula continúan en un fuerte pleito legal por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel. Este miércoles 15 de noviembre “El sol” no acudió a la audiencia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para responder a una denuncia por manutención que interpuso la actriz.

Sin embargo, de acuerdo con Guillermo Pous, abogado de la actriz, esto podría tener graves consecuencias para el cantante. Esto se sabe.

¿Luis Miguel podría ir cárcel?

Luis Miguel debió acudir este miércoles a las 11:00 am a la FGJCDMX, sin embargo, varios medios que estaban en el lugar confirmaron que el cantante no se presentó a las instalaciones, y esto se confirmó horas después cuando fue captado en un restaurante de Monterrey al lado de Paloma Cuevas y su hermano Alejandro Basteri.

La noche del martes “El sol” dio su primer concierto en tierras regias, y repetirá presentación los siguientes dos días, por lo que al parecer, su prioridad es su público antes que sus hijos.

Durante una entrevista en Radio Fórmula, el abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, confirmó que desde 2019 Luis Miguel incumple con el pago de 200 mil pesos mensuales de la manutención de sus hijos con la actriz, Miguel y Daniel.

Según el abogado de Aracely Arámbula, si Luis Miguel no deposita la cantidad que se le exige de manera legal para la manutención de sus hijos, podría ir a prisión.

Ante esto, la pregunta sobre si Luis Miguel podría ir a la cárcel está cada vez más presente, y el abogado aclaró que, aunque en esta ocasión no procedería una orden de arresto por no acudir a la audiencia en la Fiscalía, sí dejó claro que podría ser una posibilidad en caso de que no atienda la solicitud y si sigue incumpliendo con lo que dicta la ley.

“El juez puede emitir una multa por no haber hecho caso a la solicitud, puede existir una orden de arresto, puede ir incrementando en función del propio incumplimiento que vaya sucediendo”, detalló.

Aracely Arámbula no ha sido notificada sobre depósitos de Luis Miguel

Hace unas semanas se dio a conocer que Luis Miguel y sus abogados ya habrían pagado los recursos necesarios para ponerse al corriente con sus obligaciones legales y la manutención de los hijos de Aracely Arámbula, sin embargo, el abogado reveló que aunque esto sí fue real, la cantidad de dinero no fue impuesta por las autoridades, sino por el equipo legal de “El sol”, la cual no corresponde a la cifra acumulada durante los últimos cuatro años:

“Lo que le puedo decir es que la estrategia de los abogados del señor Gallego, para evitar, es decir, para pretender actuar de buena fe y evitar cualquier posible contingencia por este reiterado incumplimiento, depositan billetes de depósito o consignan billetes de depósito en el juzgado por la cantidad que ellos consideren necesaria y suficiente, no significa que sea la correcta, no significa que sea la acordada”, explicó.

Sobre si Aracely Arámbula ha sido notificada por las autoridades, Guillermo Pous negó que la actriz haya recibido una notificación oficial.

Aracely Arámbula no ha sido notificada formalmente para recoger el depósito millonario que hizo Luis Miguel, señala el abogado Guillermo Pous.

