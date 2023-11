BRASIL.— Taylor Swift ofreció un segundo concierto en Brasil este pasado domingo 19 de noviembre, como parte de la gira The Eras Tour que realiza por Latinoamérica.

Sin embargo, este segundo show pudo haberse cancelado, pues la cantante originaria de Pensilvania sufrió los estragos de la ola de calor. No obstante, su profesionalismo le valió los aplausos, elogios y reconocimientos.

Taylor Swift presenta dificultades para respirar, ¿qué le pasó?

Recordemos que el pasado 18 de noviembre se tuvo que suspender una presentación de la también actriz debido a las “temperaturas extremas”.

Y es que de acuerdo con la agencia de noticias AFP, no solo Río de Janeiro sino varias ciudades de Brasil se enfrentan a una ola de calor, la cual ha presentado temperaturas mayores a los 43 grados centígrados, con una sensación térmica récord de 59,7 grados.

Es precisamente esta situación la que ha causado problemas en los conciertos de Taylor que tiene programados en Brasil.

Ahora y según un vídeo que se ha hecho viral, la intérprete de temas como “Lover”, “Shake It Off”, “Love Story”, “You Belong With Me” o “Style”, de no cancelar el show del viernes 18, las cosas se hubieran puesto más complicadas, pues ella tuvo dificultades para respirar.

Es por que pese a que los “swifties” ya habían ingresado al estadio, la rubia decidió posponer el show para no arriesgar a su equipo y los fans.

Fue así como en un breve comunicado que emitió en su cuenta de Instagram pospuso su presentación.

“Les escribo desde mi camerino en el estadio. La decisión ha sido postergar el show de esta noche debido a las altas temperaturas extremas en Río”.

Es importante mencionar que, cada concierto de la gira The Eras Tour dura más de tres horas debido a que la cantante interpreta 44 canciones que repasan las distintas “Eras” (discos) que ha lanzado en su trayectoria musical.

Por ello, de no cancelar el show, las “temperaturas extremas” habrían generado mayores complicaciones tanto para ella como sus fans.

