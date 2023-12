LONDRES (AP).—Hugh Grant aprendió hace algunos años que, si un cineasta no hace algo con el corazón, se nota. Descubrió que las películas que funcionan mejor y son más queridas son aquellas que son hechas con intención por los directores.

Esto se aplicó a sus comedias románticas con Richard Curtis y a “Paddington 2”. Y está bastante seguro de que lo mismo ocurre con “Wonka”. La fastuosa película musical sobre un joven Willy Wonka (antes de Charlie, antes de la fábrica de chocolate) que llega a los cines mañana.

Al igual que las películas de “Paddington”, “Wonka” fue ideada por Paul King, un fanático de Roald Dahl, guionista y director, que según sus colaboradores bien podría ser Paddington con un traje humano.

Con un querido grupo de actores, que incluye a Grant, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Natasha Rothwell y Paterson Joseph, así como el recién llegado Calah Lane, sus vibrantes trajes y decorados y una energía contagiosa, “Wonka” se siente como un homenaje moderno a las producciones clásicas de MGM de 1940.

Pero King no estaba tan seguro de “Wonka” al principio. Nadie en realidad, a excepción del productor David Heyman, cuyos créditos incluyen “Harry Potter”, “Paddington” y la película más importante del año, “Barbie”. A King le preocupaba que, como tantas otras “marcas”, una película del joven Wonka fuera ideado en juntas con visiones de “12,000 películas y un programa de televisión”.

Luego regresó al libro, que había leído tantas veces cuando era niño que las páginas se le desprendieron. Esta vez no sólo encontró un gran personaje en Willy Wonka, un soñador extravagante y sin complejos con quien Dahl también parecía obsesionado, sino también una revelación sobre su trabajo.

“Me di cuenta de lo formativo que había sido Dahl sobre todo lo que me encanta de las películas familiares. Tienen personajes fantásticos, pero también tienen un corazón palpitante”, dijo King. “Fue como, ¡oh!, esta es la nave nodriza”.

Y, con su coguionista de “Paddington 2”, Simon Farnaby, pasaría años trabajando duro en lo que llaman el complementó de “Charlie and the Chocolate Factory (“Charlie y la fábrica de chocolate)” de Gene Wilder.

Chalamet, postulado al Óscar por “Call Me By Your Name (Llámame por tu nombre)” y “Dune (Duna)”, técnicamente no era un hombre que cantara y bailara (aunque la huella digital de su adolescencia contiene evidencia de lo contrario) cuando firmó para interpretar a Wonka.

Pero King estaba convencido de que era la persona perfecta para equilibrar un lado “sincero” con uno “ridículo” gracias en parte a su memorable (y “muy buena”) actuación en “Lady Bird” de Greta Gerwig.

Esto fue un poco desconcertante para Chalamet, quien recién se enteró en el estreno en Londres. Para el actor, “Wonka” fue una oportunidad para hacer algo un poco diferente, a gran escala. También entiende que el público sea un poco escéptico ante cualquier versión nueva de un personaje querido, pero se siente reconfortado con algo que dijo Gerwig mientras hacían “Little Women (Mujercitas)”.

Recordó que la directora le dijo “algo como: ‘A cualquiera que diga que se han hecho muchas versiones de esto, ya sabes, cuando se hace bien, nadie se queja’”, dijo. “Creo que Paul lo logró aquí”.

Además, en “Wonka”, obtendría la bonificación del “desafío actoral clásico” de cantar y bailar.

“No es necesariamente lo que está de moda en cuanto a actuación y narración muy natural, pero cuando se hace bien, es muy divertido”, dijo Chalamet. “Y como miembro del público es algo muy generoso de recibir”.

Además de “Pure Imagination” y la canción Oompa Loompa de la película de 1971, Neil Hannon, líder de The Divine Comedy, escribió seis canciones originales, mientras que Christopher Gatelli (“Hail, Caesar!”) supervisó la coreografía.

Aunque Chalamet creció rodeado de bailarines (incluidas su hermana, su madre y su abuela) y había hecho musicales en su bachillerato especializado en artes escénicas, no apreció del todo el rigor exhaustivo de ello. También había protagonizado grandes secuencias de batalla, en la arena en “Dune” y lucido una armadura de cota de malla en medio del lodo en “The King (El rey)”, también entrenó para “Wonka” durante meses, pero todavía no estaba completamente preparado para lo agotador que una “toma 13” de un número musical a gran escala sería.

“Es muy modesto y creo que esa es una de las cosas buenas de él”, dijo King, quien comparó la voz de Chalamet con la de Bing Crosby. “Creo que es simplemente fantástico en la película”.

Los compañeros de reparto de Chalamet estaban asombrados de cómo podía estar comprometido con su oficio y al mismo tiempo era divertido trabajar con él.

“Es difícil burlarse de él”, dijo Key, quien interpreta al jefe de policía. “Fue un buen líder, como nos gusta decir en el negocio… con mucha responsabilidad”.