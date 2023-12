CIUDAD DE MÉXICO.— Al parecer la “confesión” de Lizbeth Rodríguez al afirmar que sostenía una relación amorosa con Celia Lora, podría tener consecuencias legales, y este escándalo llegaría hasta los juzgados, pues la también hija de Álex Lora estaría pensando en demandar.

Presuntamente la también playmate mexicana estaría muy molesta con su ex amiga por inventar que eran novias.

¿Celia Lora demandará a Lizbeth Rodríguez por hablar de la supuesta relación que mantenían?

‘Chela’ Lora, mamá de Celia y esposa del vocalista de la agrupación mexicana El Tri, en entrevista con el programa Hoy, habló sobre el escándalo que se generó luego de que la también conocida como la exchica Badabun afirmó que era la pareja sentimental de su hija.

Sin ahondar en el tema, la cantante mencionó que Lizbeth Rodríguez solo quería hacerse famosa a costa de los Lora.

“Qué ella quiera hacerse famosa y aprovechar es otra cosa”, destacó la mamá de Celia.

Por su parte, el reportero Sebastián Reséndiz, comentó que la polémica protagonizada por Lizbeth Rodríguez y Celia Lora no se quedaría en una guerra de declaraciones, pues la modelo de Play Boy tomará acciones legales contra la youtuber.

“Está tan molesta Celia Lora por lo que comenta Lizbeth Rodríguez de este noviazgo, que ella se inventó por fama, que Celia ya está buscando abogados para demandarla”, argumentó el comunicador en el matutino de Televisa.

Lizbeth Rodríguez “desconoce” a Celia Lora

En un reciente encuentro con distintos medios de comunicación, Lizbeth Rodríguez, fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo su ahora ex amiga.

Y es que luego de que Celia Lora publicó un vídeo en redes sociales, en el cual señaló: “yo no ando con nadie, con absolutamente nadie… y mencionó que el “chistecito de Lizbeth llegó muy lejos” y “tenía que decir que no era cierto”, la creadora de contenido le respondió.

La apodada exchica Badabun desconoció a la hija de Álex Lora, y afirmó que ya no es la persona que ella creía conocer. De igual manera, la también influencer agradeció que este “malentendido” le haya hecho sacar de su vida a “personas negativas”.

“Yo ya no la conozco, yo ya no sé de qué me hablan, no sé, Eloisa ya no es la persona que yo pensaba que era, así que yo ya no conozco a nadie… Bien dicen ‘bendito sea el malentendido que hizo que sacaras lo peor’… al final del día uno no quiere personas negativas en su vida”.