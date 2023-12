Luis Miguel continúa con su gira 2023 por México y es que aunque “El sol” causó gran furor al confirmar más de 20 fechas en 2024 para nuestro país, por el momento está concentrado en terminar los conciertos de este año para descansar seis meses y arrancar con la siguiente parte de su tour.

Desafortunadamente, han sido varias las ocasiones que LuisMi ha sido víctima de accidentes y fallas durante sus presentaciones, y hace unos días tuvo un peligroso percance con un dron en pleno concierto. Esto sucedió.

Así fue el accidente de Luis Miguel con un dron

Fue a través de redes sociales, que comenzaron a circular vídeos del momento exacto en el que Luis Miguel vivió un susto mientras interactuaba con sus fans por medio de un dron. Durante su último show en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, el cantante iba a comenzar su éxito “Oro de ley”, donde presume sus icónicos pasos de baile.

Mientras sonaba dicha canción, y como ya es costumbre, el dron recorría parte del escenario para que se viera en la pantalla lo que “El sol” veía y sus fanáticos puedan apreciarlo mucho más de cerca; en ese momento, él agarró dicho aparato y de la nada, se desplomó cuando él aún lo sostenía con sus manos, lo que pudo haberle causado lesiones.

Luis Miguel de inmediato se dio cuenta y se sorprendió, y pese a que afortunadamente no pasó a más, su reacción causó gracia entre los asistentes pues únicamente se quedó viendo al dron que se cayó, luego vio a su alrededor para asegurarse de que alguien solucione eso, pero como todo un profesional, siguió cantando sin desconcentrarse por algo que estuvo fuera de su control.

Y es que algunas personas aseguraron que fue él quien lo tiró, mientras que otras refirieron que fue la falta de atención en el dron por parte de la persona que lo maneja, dejaron varios comentarios como:

“Hasta yo me desplomó ante hombre tan bello”, “Cuando reencarne en dron habrá señales”, “No resistió sentir ese apretón el dron …cualquiera se desploma”, “Ni los drones se resisten a sus encantos”, “El piloto del dron no coordino que lo iba soltar de golpe y no le metió la potencia”

#VIDEO Otro accidente en el concierto de Luis Miguel



Al Sol de México se le habría caído un dron en pleno concierto en #Puebla. pic.twitter.com/9eAyxP6b9W — Quinta Fuerza (@QuintaFuerzaMX) December 10, 2023

